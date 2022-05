Terminal Jabaquara faz parte das ações propostas pela EMTU para o Dia das Mães

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) preparou 11 ações de dia das mães a serem realizadas durante os dias 5 a 15 de maio, em cinco terminais metropolitanos de São Paulo. As atividades irão incluir cuidados com a beleza e exames de saúde.

A iniciativa busca homenagear o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo, dia 08 de maio. No entanto, as ações já acontecem nas linhas São Mateus, Diadema, Carapicuíba e Santo André, além da Jabaquara.

Na quinta-feira, dia 05 de maio, ocorreu uma atividade especial do Instituto Embelleze, que realizou a esmaltação das unhas das passageiras do terminal Jabaquara. No mesmo dia, representantes da Associação Rosa Mulher estiveram no Terminal Metropolitano São Mateus repassando orientações sobre o câncer de mama.

Além disso, as ações de dia das mães nos terminais também contará com parcerias entre marcas famosas, como Mary Kay, de maquiagem, e psicólogos do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Sociopsicodrama no ABC e Região (NEPSAR).

Todas as medidas são gratuitas, realizadas ao longo do dia nos pontos de acesso dos terminais, e contam com o apoio da Secretaria de Saúde de São Paulo.

A agenda completa dos eventos pode ser consultada no site oficial do EMTU.

Ações de dia das mães visam cuidados com a beleza e bem-estar

O cronograma de atividades relacionadas ao dia das mães oferece um leque amplo de ações, que envolvem não apenas cuidados com a beleza, mas também bem estar.

Diversas escolas envolvidas são voluntárias para a realização de testes como pressão, glicemia e colesterol, além de palestras rápidas com especialistas sobre diferentes tipos de cânceres.

Embora não seja possível realizar todas as ações nos cincos terminais metropolitanos, algumas atividades acontecerão em mais de um dia, como as propostas da Mary Kay, que irá trazer dicas de manicure, automaquiagem e cuidados com a pele.

Testes divertidos, como características de personalidade pelo formato do beijo, também poderão distrair as passageiras durante o dia.

Na próxima semana, os terminais de Carapicuíba e Jabaquara também contarão com cortes de cabelos gratuitos.

Outras dinâmicas também podem acontecer durante as viagens, como as propostas pelo NEPSAR, que envolvem conversas com psicólogos e orientações quanto à maternidade, principal tema da iniciativa.

As práticas itinerantes incluem temas como saúde, empreendedorismo, rede de apoio, dignidade menstrual e autocuidado, que fazem parte da construção de um bem-estar mais completo.

Um conjunto de ONGs e instituições de beleza se uniram para planejar as ações de dia das mães, encerrando com exames oftalmológicos, nutricionais, psicológicos e odontológicos sem cobranças, além de sorteios.

Vale destacar também que no dia 13/05 o terminal Carapicuíba irá receber profissionais da própria Secretaria da Saúde para vacinação contra Covid-19 e sarampo para a população geral, não apenas mulheres. O agendamento de mamografias também poderá ser feito no local.

Campanha também contará com atividades práticas durante a próxima quinzena

Durante as ações de dia das mães, a campanha seguirá também com atividades práticas nos terminais.

Uma vez que a iniciativa reuniu uma série de organizações voluntárias, diversos conteúdos práticos serão realizados a fim de integrar mais a população.

Por exemplo, o conjunto Bem Querer Mulher, a ONG Girassol do Bem e a RPOINT da Renault estarão oferecendo oficinas rápidas de artesanato e a produção de absorventes de tecido laváveis.

Além disso, as campanhas também incentivarão a divulgação nas redes sociais, feitas pelas próprias mulheres.

Por meio de um editor de vídeo online grátis, será possível editar e compartilhar vídeos profissionais com os resultados das ações durante toda a quinzena. As postagens também serão compartilhadas por cada instituição envolvida.