Terminal Jabaquara da EMTU terá evento de valorização à vida e contra a violência doméstica

Agentes, psicólogos e psicanalistas da Cruz Vermelha e do Programa Bem Querer Mulher vão conversar nesta quinta-feira (03) com passageiros do Terminal Metropolitano Jabaquara, gerenciado pela EMTU, orientando e também distribuindo materiais informativos sobre a valorização da vida nesses tempos de distanciamento social.

A ação faz parte do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e também abordará temas como depressão e violência doméstica, que se intensificaram durante o período de quarentena. Serão distribuídos 300 kits de higiene pessoal para auxiliar na prevenção à Covid-19. O piso da plataforma do terminal terá demarcações para que todos possam interagir a uma distância segura.

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os casos de violência contra a mulher aumentaram 22,2% no período entre janeiro e abril deste ano em comparação a 2019.