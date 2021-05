Terminal Intermunicipal do Jabaquara completa 49 anos

A Companhia do Metrô iniciou a operação do Terminal Intermunicipal Jabaquara (TIJ) há exatos 44 anos, em 2 de maio de 1977. O terminal foi construído anexo à estação Jabaquara, permitindo aos passageiros do Metrô conveniência na interligação com as linhas de ônibus que serviam às cidades da Baixada Santista.

Essa operação marcou o início da descentralização da antiga rodoviária da Luz, localizada na região central da capital paulista. Na década de 1970, técnicos do Metrô, que na época pertencia à Prefeitura de São Paulo, foram encarregados de desenvolver estudos para redistribuir os embarques e desembarques dos ônibus rodoviários em terminais integrados às linhas do Metrô. O TIJ foi o primeiro deles a ser criado – os terminais Tietê e Barra Funda foram inaugurados em 1982 e 1989 respectivamente.

O ex-metroviário Jeremias Alves Barreto (foto) foi o primeiro supervisor do TIJ. “O terminal propiciou melhorias significativas aos passageiros quanto a conforto, rapidez e segurança nos embarques e desembarques e redução no tempo da viagem, graças à sua privilegiada localização”, explica Jeremias.

O TIJ passou a ser operado pela concessionária SOCICAM em janeiro de 1990. Antes das restrições de mobilidade impostas pela pandemia, cerca de 15 mil passageiros circulavam pelo TIJ diariamente.