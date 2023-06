Tendências de inverno: tons intensos

Morenas iluminadas, loiras plantinadas, até mesmo tons de “strawberry blonde”, já ouviu falar? Um loiro com pitadas de vermelho que é tendência nesse inverno. Sim, o inverno pede intensidade, personalidade. É o que explicam as profissionais Rose Inoki e Michelle Ceródio, daCut & Color Hair, localizadana região da Praça da Árvore.

Com formação na escola Soho de coloração, mais de 15 anos de experiência, oito deles no comando do próprio salão de beleza, elas afirmam que os cabelos ondulados, com movimento estão em alta. Mas apontam que o liso total, resultado de uma boa progressiva, também tem a preferência de muitas clientes e pode garantir um visual em sintonia com celebridades.

“Aqui, acreditamos que o essencial é a cliente definir o visual que combine personalidade com tratamento adequado, com o que há de mais avançado no mercado de beleza e cosméticos”, diz Rose. “A cliente precisa saber como deixar o cabelo saudável, com que frequência precisa voltar ao salão conforme cada cor, cada corte, cada tratamento. É preciso caber na rotina e no bolso”, completa Michelle.

Elas também ressaltam que, como em todo inverno, os tons terrosos vêm forte. Não só nos cabelos como também nas unhas, com elegância do nude, com as mechas californianas.

Cores entre cobre e caramelo criam movimento e ondas. O ombré, aquele estilo de tintura que cria camadas degradé na altura dos ombros, continua em alta.

Mas isso não significa que os tons loiros não se ajustam à estação mais fria do ano. É possível apostar em um tom único, platinado, que cria um semblante marcante, mas que – é importante ressaltar – vai precisar de um cabelo resistente, bem cuidado e de hidratação recorrente.

Ainda entre os cabelos claros, dá para apostar em contrastes suaves e transições para o platinado, sem erro.

“Em dias de tranças e outros penteados, os diferentes tons criam efeitos sutis e cheios de personalidade”, sugere Rose Inoki, que além de colorista é especialista em penteados. “O corte em camadas ou franjas laterais também realçam o efeito de tons sobrepostos”, acrescenta Michelle.

Serviço

Cut & Color Hair

Rua Caramuru, 431

Praça da Árvore

Telefone: (11) 2640-3660

WhatsApp: (11) 95430-8195