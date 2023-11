Temporada de chuvas: prepare-se

O fenômeno climático El Niño, que provoca o aumento das temperaturas dos oceanos, está intenso desde 2015 e este ano não será diferente. Aliás, com as alterações provocadas pela ação humana no planeta, têm provocado fenômenos mais intensos e as fortes chuvas estão entre eles, inclusive no caráter imprevisível.

O verão passado na cidade já registrou recorde, com aumento de mais de 16% no volume de chuva registrado. O último mês também bateu índices históricos: foi o maior volume de chuva para outubro de toda série registrada desde o final de década de 1940.

Ainda assim, o InMet (Instituto Nacional de Meteorologia) estima que a partir desse mês de novembro, as tempestades devem ser mais constantes na região Sudeste do país. Em uma metrópole do porte de São Paulo, que cresceu muito rápido historicamente e ganhou muito asfalto, soterrou seus rios, reduziu a área permeável ao longo das décadas, tanto em áreas públicas quanto nas particulares, inclusive casas onde os jardins foram desaparecendo e dando lugar a garagens e quintais cimentados.

Ao mesmo tempo, o número de habitantes e carros cresceu intensamente, o trânsito se tornou complexo e o cotidiano das famílias teve ritmo intensificado. Garantir qualidade de vida e cuidados urbanos é um desafio constante e que deve ser compartilhado entre cidadãos, empresas e poder público. E nesse cenário, é preciso buscar ações que facilitem fluidez e evitem alagamentos, desmoronamentos, enchentes.

Atitudes bem simples podem contribuir e muito com esses cuidados. E muitos deles estão relacionados aos cuidados com o descarte de resíduos, de todos os tipos.

Lixo doméstico

Quando passa o serviço de coleta de lixo na rua onde mora? E a coleta seletiva? A resposta simples para essas duas perguntas está no site https://www.ecourbis.com.br/coleta/index.html. A concessionária é responsável pela coleta tradicional e de recicláveis, em datas e com equipes e caminhões diferentes, nas zonas sul e leste de São Paulo.

Depois de conferir o horário dos serviços, preste atenção para deixar o saco com o resíduo comum (lixo doméstico) ou o material reciclável nas datas corretas, uma hora antes da passagem do caminhão. Lembre-se de acondicionar bem cada um desses dois tipos de resíduos, em sacos bem fechados para evitar que arrebentem pela ação de animais, por exemplo, e o material não se espalhe. Em especial nos dias de chuva, isso pode ser bastante prejudicial porque o lixo esparramado é levado pela enxurrada e pode entupir bueiros, reduzir a capacidade de escoamento ou até mesmo prejudicar a fluidez do trânsito.

Assim, caso perceba chuva intensa, o ideal é recolher o saco de lixo e aguardar a melhoria da situação climática antes de dispor novamente na calçada.

Denúncias

Muitas vezes, percebemos vizinhos desatentos ou que parecem não se preocupar com a questão do descarte do lixo em datas e horários corretos ou que não acondicionam adequadamente os resíduos.

O ideal é estar sempre conversando com a vizinhança, alertar a comunidade sobre a importância de ficar atento a esses detalhes. Mas, se não resolver, é possível fazer denúncia pelo portal https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/

Pelo mesmo canal, é possível também denunciar grandes geradores que estão descartando o lixo para a coleta comum. Na cidade de São Paulo, grandes geradores como comércio, restaurantes e outros negócios que geram mais de 200 litros por dia precisam contratar empresa própria para a coleta.

A colocação dos resíduos em locais residenciais é proibida e pode ser também, portanto, denunciada.

Outro tipo de denúncia que pode ser feita é sobre o descarte irregular de entulho nas ruas, ainda que não se saiba quem foi o responsável. Pelo portal 156, o munícipe pode indicar o endereço onde foi irregularmente deixado material como sobras de construção, lixo em grande quantidade, bagulhos (móveis e eletrodomésticos quebrados), estofamentos e colchões…

Vale lembrar que esse tipo de material pode ser descartado gratuitamente todos os dias em um dos mais de 100 ecopontos espalhados pela cidade, no limite de 1 metro cúbico diário.

Os endereços estão no site prefeitura.sp.gov.br.

Separação

Durante todo o ano, é essencial – e ao mesmo tempo muito simples – fazer a separação do lixo doméstico em dois.

Basta colocar o lixo comum em um recipiente e o reciclável, de qualquer tipo, em outro.

Assim, no lixo comum vão sobras de varrição doméstica, o lixo do banheiro (papel higiênico, fraldas, absorventes, hastes de algodão…), sobras de comida, retalhos, panos e roupas.

Já para a coleta seletiva, é preciso separar, em especial, embalagens limpas: garrafas pet, potes plásticos de diferentes tipos, longa vida (leites, sucos etc), potes de vidro, latas de ferro (molho e conservas) ou de alumínio (sucos, cervejas, refrigerantes), além de garrafas de vidro.

Vale destacar que a concessionária Ecourbis Ambiental, responsável pela coleta seletiva e operação de central mecanizada de triagem na zona sul de São Paulo, instalou recentemente 21 PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) específicos para o vidro, instalados em praças, vias públicas, parques e condomínios. Na Vila Mariana, há PEVs nas praças Cidade de Milão e Largo Nossa Senhora Aparecida, em Moema.

Lembre-se também que alguns resíduos são especiais e não devem ser colocados no lixo comum nem no reciclável, como lâmpadas, pilhas e baterias, equipamentos quebrados, remédios. Dessa forma, não há risco de esse material contaminar solo, rios e mares.

Piscinões e córregos

Além de comprometer a drenagem urbana, descartar lixo incorretamente ainda traz muitos danos ambientais.

Quando se coloca o saco de resíduos em horário errado ou aberto, esse material corre o risco de ir para galerias pluviais subterrâneas e de lá segue para piscinões ou córregos, causando também poluição das águas.

Na verdade, esse trajeto pode se estender até o mar.

Assim, quando se vê uma sacolinha plástica boiando em um rio ou mar, na maioria dos casos isso significa que esse material, que leva décadas ou até centenas de anos para se decompor, pode ter chegado ali por esse caminho que vem da cidade.

Assim, para enfrentar as chuvas de verão e evitar suas consequências, o principal papel do cidadão está relacionado à limpeza urbana.

Não jogue nada nas ruas, praças, beiras de córregos. Isso vale tanto para um pequeno papel de bala quanto para objetos de grande porte em desuso na sua casa. A cidade toda conta com serviços de varrição, em muitas vias inclusive mais de uma vez ao dia. Mas ainda assim o serviço não será suficiente se o cidadão não contribuir.

Para descartar objetos de grande porte, há os ecopontos da cidade e também operações Cata Bagulho, em que as equipes da Prefeitura retiram gratuitamente esses grandes descartes, sem custo algum,em diferentes roteiros por todos os bairros. A programação é divulgada por subprefeituras, no link: tinyurl.com/b9hcn5yc.

Em caso de reforma doméstica ou descarte de grande volume de entulhos, será preciso contratar uma empresa de caçambas, aprovada pela Prefeitura.