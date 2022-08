Tempo de curtir coxinhas e pastéis

É tempo de campanha política e, nessa fase, é comum ver os candidatos circulando por feiras, botecos, padarias e lanchonetes comendo um bom pastel ou uma coxinha… Se isso serve de inspiração para curtir essas duas iguarias tão típicas da capital paulista, vale saber que a região conta com alguns dos endereços mais famosos para quem curte saboreá-las.

Coxinha

Uma das coxinhas mais famosas da capital é a do Bar Veloso, na Vila Mariana, onde não é incomum encontrar espera ou bar lotado. Vale destacar que atualmente o Veloso não está com serviço de delivery – só retirada no local, em espaço separado do próprio bar. Com catupiry no recheio e massa bem leve e saborosa, a coxinha ali sai por R$ 7 a unidade ou R$ 42 a porção com meia dúzia.

O Bar Veloso fica na rua Conceição Veloso, 54 – Vila Mariana (próximo à caixa d’agua da Sabesp, na região da estação Ana Rosa). Abre de terça a sexta das 17h às 23h30; sábado das 15h às 23h30; domingo das 15h às 22h. Fecha às segundas.

Pastel

Além das feiras livres, onde é comum celebrar-se o amor pelo bom pastel, os moradores da região conseguem curtir um deles em qualquer dia e horário em antigas e tradicionais pastelarias.

A mais antiga é a Changai. Uma pequena porta na Praça da Árvore, ela resiste desde 1948, muito antes da chegada do metrô. A decoração ainda é a mesma e os sabores oferecidos são apenas carne, palmito e queijo. Os fãs da casa, entretanto, garantem que não há nada a ser modificado ali.

Abre de segunda a sexta, das 8h às 20h, sábados até 19h30. Fecha aos domingos. Fica na Praça General Serra Martins, 23.

Outra bem famosa e antiga é a Yokoyama (foto acima), que surgiu na Aclimação, na Rua Lins de Vasconcelos, ainda na década de 1960. Depois abriu outra loja na Rua Luís Góis, que ali permaneceu por muitos anos. A loja da Aclimação continua no mesmo lugar, mas em Mirandópolis a Yokoyama agora ocupa um endereço diferente – Av. Dr. Altino Arantes, 352. Tem mais de 20 sabores, entre salgados e doces, inclusive um dos queridinhos da feira – o de pizza! Carne com ovo, bacalhau, palmito com camarão são apenas algumas das pedidas da casa. Abre de terça a domingo, das 10h às 22h.

Para quem curte aquele astral da feira livre, a melhor pedida pode ser a pastelaria Yamaguchi, na Praça da Árvore. Isso porque ali o espaço simula a barraca da feira e, embora o movimento seja intenso, a rotatividade garante rapidez no atendimento. E o caldo de cana é a pedida preferida para beber. Há mesinhas para a clientela, mas o pedido pode ser retirado no balcão ou encomendado pelo iFood.Destaque também para os molho: de pimenta, alho e azeitona, todos de fabricação própria.

Fica na Avenida Jabaquara, 864 – Praça da Árvore. Abre de segunda a sexta, das 10 às 19h; sábados até 18h. Só fecha aos domingos.