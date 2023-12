Tempo de consumir com atenção

Fim de ano é aquela época em que fica difícil resistir às compras, praticar consumo consciente. Na chamada “Black Friday” – dia de ofertas que este ano aconteceu em 24 de novembro – muita gente já fez compras dos mais diversos tipos de produtos. Até mesmo farmácias e supermercados entraram na onda das promoções para estimular vendas. Na sequência, serão as chamadas compras de Natal, que vão da decoração da casa, compras para ceia, roupas de festa, até presentes para a família. E não acaba por aí: festa de Ano

Novo, viagens de férias, volta às aulas… Serão muitos e diversos os apelos de vendas nas próximas semanas.

Paralelamente, muitas famílias recebem décimo terceiro salário ou bônus e têm acréscimo de renda nessa fase do ano, o que estimula o consumo.

Tudo isso é inevitável e pode inclusive ser benéfico para o país e produtivo para a economia, desde que algumas atitudes simples sejam tomadas. Esses novos hábitos, aliás, podem inclusive tornar a indústria e o comércio mais ativamente preocupados com sustentabilidade, ou seja, com o desenvolvimento dos negócios sem prejuízos de longo prazo à natureza.

Ou seja, o consumo consciente se faz por boas escolhas, contato com fabricantes e varejistas para apontar eventuais problemas ou elogiar produtos de qualidade, além de evitar itens inúteis como plásticos de uso único (canudos, por exemplo), sacolinhas e embalagens em excesso, compras por impulso de itens que pouco serão aproveitados pela família.

Algumas dicas simples podem facilitar o processo de compras de fim de ano, gerando economia para o bolso e para o planeta.

Versatilidade

Na hora de comprar qualquer item, reflita sobre o descarte dele. Isso vale para alimentos, vestuário, equipamentos domésticos, brinquedos…

O conceito de versatilidade pode ser bem útil nesse momento. Escolha uma roupa que possa ter diferentes combinações com as peças adquiridas. Calçados que podem ser usados em diferentes ocasiões são igualmente uma escolha de melhor custo benefício.

A mesma lógica vale para a Ceia ou o Almoço de Natal em família. Invista em alimentos mais naturais e leves, frutas costumam acompanhar bem até mesmo pratos salgados. Sucos naturais também podem substituir refrigerantes ou outras bebidas industrializadas, gerando menos embalagens.

Para a decoração, tente fazer novos usos de objetos comprados em anos anteriores – a criatividade é sempre uma das melhores aliadas de quem quer proteger a natureza e economizar, não comprando supérfluos. Ou, se não tem e for comprar, preocupe-se em investir em objetos que poderão ser reaproveitados em outros eventos ou nos anos seguintes.

Para presentear, que tal investir em louças feitas a partir de materiais reciclados? Usar cartões em papel reciclado? Ou artesanato feito com reaproveitamentos.

Já a escolha de presentes mais comuns, comprados em lojas do comércio padrão, eletroeletrônicos, informática, procure investir, sempre que possível, em durabilidade e eficiência energética. Isso significa que a prioridade deve ser na compra de artigos que não precisam ser substituídos rapidamente, gerando resíduos, ou aqueles que consomem muita energia ou baterias.

Para presente?

“É para presente?” Especialmente nessa época do ano, ao fazer compras no comércio é comum ouvir essa pergunta. Em caso de resposta afirmativa, a loja já coloca o produto em uma embalagem diferente, mais bonita, para que o pacote agrade e represente um carinho de quem está presenteando.

Mas, até nesse momento é importante prestar atenção a alguns detalhes que garantem respeito ao meio ambiente.

Em primeiro lugar, prefira sempre embalagens de papel ou cartonado, que são o material mais facilmente reciclável. O celofane é um dos materiais que deve ser evitado, pois não é reciclável.

Sempre que possível, evite levar suas compras em sacolinhas plásticas. O ideal é levar, assim como se faz no supermercado, sacolas retornáveis que têm em casa. Aliás, evite o plástico sempre que possível.

Uma ideia interessante é oferecer caixas bonitas e resistentes, que depois poderão ter outros usos domésticos, como porta objetos. Há opções em papelão resistente e mesmo em metal – latas que portam bebidas ou panetones são exemplos.

Depois que passarem as festas, selecione o que pode ser reaproveitado. Mas, aquilo que não serão reutilizado no ambiente doméstico deve ser separado para descarte.

Todos os materiais recicláveis, desde que limpos, devem ser encaminhados à coleta seletiva: papel, plástico, metal e vidro. Isso vale não só para as embalagens de presente, mas também para aquelas de produtos alimentícios usados nas ceias de fim de ano, como potes de sorvete, garrafas (pet ou vidros), embalagens longa vida etc.

Todos os recicláveis podem ser colocados em uma única embalagem ou saco plástico. Acondicione bem, feche e leve a um Ponto de Entrega Voluntária (PEV), contêineres de recicláveis (aqueles verdes que existem em várias ruas do bairro, em geral próximos a edifícios ou em seu próprio condomínio) ou confira a data em que a equipe da coleta seletiva passa com caminhão especial em sua rua. Para saber o horário e dias em que esse serviço é prestado onde mora, basta acessar o site

Planejamento

Praticar consumo consciente é importante para o planeta e também resulta em economia. E uma das formas de evitar gastos desnecessários é planejar.

Em festas de fim de ano, é comum ver famílias comentando sobre “exageros”. Comer em excesso faz mal à saúde e as ceias muito fartas acabam sendo sinônimo de desperdício.

Planejar, saber exatamente o número de pessoas que vai comparecer os encontros é algo que deve ser feito antes de ir ao supermercado ou fazer encomendas.

Depois, tente congelar sobras de comida, lembrando que elas duram até três meses no congelador. Mas, sempre haverá resíduos que precisam ser descartados – como cascas e sementes ou pequenas sobras dos pratos.

Esse lixo, conhecido por orgânico, não deve ser misturado ao material reciclável. E também não pode ser colocado para coleta nos dias da seletiva.

Também no site https://www.ecourbis.com.br/coleta/index.html é possível conferir a data e horário em que as equipes que fazem a coleta do lixo comum passam em cada rua das zonas sul e leste da cidade. Nessas regiões, a concessionária Ecourbis Ambiental é a responsável tanto pela coleta seletiva quando pela coleta do lixo comum – mas é essencial ressaltar que são serviços prestados em dias diferentes, por equipes diversas e com caminhões próprios para cada tipo de coleta.

Lembre-se ainda que há fortes chuvas nessa época do ano, o que torna ainda mais importante prestar atenção ao horário e não deixar nem os materiais recicláveis nem o lixo comum por muitas horas na calçada. Se houver previsão de tempestade, recolha o saco com resíduos e espere o tempo melhorar.

Além de colaborar com a proteção ambiental, essas atitudes simples contribuem com o trabalho das equipes de coletores, a limpeza urbana, a fluidez do trânsito e ainda ajudam a evitar que o lixo seja levado pela enxurrada e provoque o entupimento de bueiros e galerias, a poluição de rios.