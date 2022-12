Tem vacinação até nos feriados

A Prefeitura adotará nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro, horários diferenciados. A área de Saúde manterá vacinação em alguns postos nas vésperas do Natal e Ano Novo. No sábado (24) equipamentos como as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas funcionarão normalmente das 7h às 19h, inclusive as campanhas de vacinação contra a Covid-19, poliomielite e multivacinação. No dia de Natal, que este ano será comemorado no domingo, funcionarão os equipamentos hospitalares, de urgência e emergência, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A imunização contra a Covid-19 está disponível para crianças de seis meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades, deficiência permanente, imunossuprimidos e indígenas, além de crianças a partir de 3 anos, adolescentes e adultos. Para primeira dose adicional (DA1), estão elegíveis pessoas acima de 12 anos que tomaram a última dose do esquema vacinal há pelo menos quatro meses. Já a segunda dose adicional (DA2) da vacina está disponível para toda a população acima de 18 anos de idade que recebeu a DA1 há pelo menos quatro meses, enquanto a terceira dose adicional (DA3) está disponível para pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos.

A campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada por tempo indeterminado. Dirigida a crianças a partir de um ano até 4 anos e 11 meses de idade, a ação tem como objetivo imunizar todo o público infantil dessa faixa etária com o imunizante oral contra a doença. Na campanha de multivacinação, destinada a pessoas até 15 anos, além da vacina contra poliomielite são disponibilizados imunizantes como: tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, BCG, pentavalente, pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, influenza e HPV.

Estarão abertos no sábado (24): – AMAs/UBSs Integradas — das 7h às 19h, inclusive para vacinação; – Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) — 12h e 24h; – Hospitais Municipais (HMs); – Hospitais Dia (HD) 12h e 24h; – Prontos-socorros Municipais (PSMs); – Unidades de Pronto Atendimento (UPAs); – Centro de Atenção Psicossocial (Caps) IV Redenção; – SAMU 192; – Laboratório de Emergência Toxicológica (LET); – Laboratórios municipais; Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Estarão abertos no dia de Natal:- Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) 24h;- Hospitais Municipais (HMs);- Prontos-socorros Municipais (PSMs);- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);- SAMU 192;- Laboratório de Emergência Toxicológica (LET);- Centro de Controle de Intoxicações (CCI). Centro de Atenção Psicossocial (Caps) IV Redenção;

Estarão em regime de plantão a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) e a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE).

Os endereços das AMAs/UBSs Integradas podem ser consultados na página Vacina Sampa: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=307599