Tem mais de 60? Conte suas histórias!

Muitos pensam que ao chegar na terceira idade a vida fica sem graça e mais parada. Mas essa não é a realidade de muitos idosos, e com o objetivo de humanizar as histórias e vivências deste público foi criado o projeto Recorda SP.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) com participação das secretarias municipais da Saúde (SMS), Educação (SME), Esportes e Lazer (SEME), Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e Cultura (SMC), a iniciativa busca valorizar a pessoa idosa, estimular o regate da memória e promover o envelhecimento ativo na cidade.

O projeto Recorda SP tem o objetivo de coletar relatos e memórias de pessoas com mais de 60 anos de idade por um formulário virtual (Google Forms). Por ele os idosos serão estimulados a registrar suas histórias, experiências, lições de vida e, na parte final do questionário você será convidado a compartilhar também uma receita culinária que tenha muito significado para você. Pelo sabor, lembranças e por tudo que ela representa.

Livro de receitas

As receitas serão avaliadas e os autores poderão ser convidados para participar de concursos gastronômicos que vão selecionar as receitas para compor o livro: Cozinha dos Avós.

Os registros são armazenados em um base de dados para utilização em programas, serviços e atividades dos órgãos de toda a prefeitura que vão evidenciar o protagonismo do idoso e promover a intergeracionalidade.

Ao fim da iniciativa será realizado uma curadoria, entre os relatos, personagens e receitas culinárias para a publicação de edições anuais dos livros: “Vidas Paulistanas”, de biografias, e “A Cozinha dos Avós”, de receitas gastronômicas.

Como funciona e quais são os benefícios

Todas as ações desenvolvidas pelas secretarias têm o envelhecimento ativo como pilar. Entre os benefícios do projeto está o retardo dos efeitos do envelhecimento, o resgate e preservação da memória da própria cidade e a oferta de papéis sociais relevantes aos participantes em ações derivadas.

O Recorda SP foi lançado, em 28 de outubro de 2021, junto com o Plano Intersetorial de Políticas Públicas para o Envelhecimento, seguindo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), e atua de forma transversal, envolvendo vários serviços, agregando benefícios terapêuticos como estímulo à memória, e oferecendo oportunidades de socialização com outras gerações.

Acesse o formulário e conte suas histórias!