Tem doações em bom estado? Contribua com o bazar do Hospital Cruz Verde

Há diferentes formas de contribuir com o Hospital Cruz Verde, na Vila Clementino. A instituição, que há mais de 60 anos já atende a pessoas com paralisia cerebral, muitas deles em sistema de internato integral, precisa de doações em dinheiro e em produtos. Uma das maneiras mais simples de contribuir é descobrir aquilo que não tem mais uso em sua casa e doar para o bazar.

Boa parte da verba arrecadada vai para garantir o funcionamento do Hospital!

Tem algum item para doar que não vai fazer mais falta, mas pode dar continuidade na vida e história de outra pessoa? É possível doar roupas, sapatos, bolsas, outros itens, em bom estado de conservação ou novos. Sabe aquele produto que comprou em oferta e que acabou por nunca usar?

E a doação é muito simples, basta ir diretamente ao hospital, que fica na Rua Doutor Diogo de Faria, 695 – Vila Clementino

O bazar fica aberto de segunda a sexta, das 9h às 13h.

Em caso de dúvidas ou sugestões, entre com contato por email: bnanartonis@cruzverde.org.br ou pelo telefone (11) 5579 7335

História

A história da Cruz Verde começa com um grupo de pessoas sensibilizadas com as dificuldades enfrentadas por bebês, jovens e adultos com paralisia cerebral grave.

Em 08 de dezembro de 1958, as atividades começaram em uma casa no bairro de Moema, em São Paulo.

Após mais de uma década de muita dedicação, vieram as conquistas. Entre elas, a nova sede,inaugurada em julho de 1970 – e que é sede da instituição até hoje.

Dessa forma, foi possível receber cada vez mais pessoas, até a ocupação total dos leitos projetados.

Em 1989, foi inaugurado o Ambulatório, anexo ao Hospital, que atende centenas de crianças com paralisia cerebral através de consultas e terapias pré-agendadas.