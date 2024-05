Teatro Santa Cruz tem musicais infantis e peças para adultos

Com uma programação bem diversificada, o Teatro Santa Cruz mais uma vez inova ao lançar peças do universo adulto e infantil, que com certeza vão animar e entreter o público do entorno, visitantes e frequentadores do Shopping Santa Cruz. São sete peças em cartaz até o final de maio, sendo três musicais infantis: “A Pequena Sereia”, “Enrolados – As aventuras de Rapunzel e Flynn Rider” e “Alladin & Jasmine” com exibição em dias e horários especiais.

Além dessas, há outras peças para o público infantil, jovem e adulto também, como Filhotes Patrulheiros, O Auto da Compadecida, “Mamãe me acordou” com João The Rocha e Desinfluencers, complementando a programação cultural do teatro. Os horários das peças, assim como os ingressos podem ser visualizados e adquiridos no site do teatro ou na bilheteria, localizada no Piso Cultura.

Conheça um pouco mais sobre as peças e musicais infantis da nova programação:

A Pequena Sereia – em cartaz até dia 25 de maio, todos os sábados às 15h e com classificação livre, o musical conta a história de uma pequena sereia chamada Ariel, apaixonada por um homem mortal, que recorre a uma bruxa para que possa assumir uma forma humana e assim se aproximar de seu amado. Acontece que neste processo acaba renunciando à sua imortalidade e perdendo a capacidade de falar.

Para que o encantamento se tornasse permanente, a Pequena Sereia deveria conquistar o amor de seu escolhido; caso contrário, haveria de se transformar em espuma do mar, algo mais terrível que a própria morte, uma vez que sereias não têm alma, não podendo assim morrer, mas a sereiazinha acaba por falhar no seu propósito. Comovida com a sua situação, as suas irmãs fazem um trato com a bruxa do mar. Em troca de suas belas cabeleiras, a bruxa dá-lhes uma faca, com a qual a pequena sereia deveria matar o seu amado. Desta forma, estaria livre do seu triste fim. Contudo, ela, em nome do amor, abdica da própria existência e desaparece nas águas em forma de espuma do mar e para a surpresa de todos, com a ajuda dos seus amigos do mar, Ariel resgata a sua voz e o feitiço acaba. Ariel e o príncipe casam-se num navio, que é assistido do mar pelo seu pai, Tritão, o rei do mar.

Duração: 60 minutos

Enrolados – As aventuras de Rapunzel e Flynn Rider – em exibição até 25 de maio, todos os sábados às 17h e com classificação livre, o musical traz a história do Flynn Ryder, o bandido mais procurado e sedutor de todo o reino, que decide se esconder em uma misteriosa torre durante uma de suas fugas. O que ele não imaginava é que justamente neste esconderijo ele conheceria Rapunzel, uma jovem que mudaria para sempre o seu destino. Duração: 60 minutos

Alladin & Jasmine – em cartaz de 5 a 30 de maio, todos os domingos às 17h e com classificação livre, enaltece uma história que começa quando a princesa Jasmine é ordenada a encontrar um marido por seu pai, o Sultão de Agrabah. Focada em manter a liberdade, ela encontra Aladdin enquanto foge do palácio, apaixonando-se. Porém, quem os acha é Jafar, o vizir do Sultão, que enfeitiça o governante para fazê-lo se casar com a princesa.

Duração: 60 minutos

Filhotes Patrulheiros – em cartaz até 26 de maio, todos os domingos às 15h e com classificação livre, a peça trata da história da Galinheta, uma galinha muito atrapalhada, a melhor amiga da prefeita Goodway, que a nomeou como vice-prefeita da Baía Da Aventura. Um certo dia as duas estão a caminho da prefeitura para trabalhar quando a prefeita Goodway percebe que Galinheta desapareceu, A prefeita desesperada convoca Ryder e toda a patrulha para ajudar a encontrar a amiga e assim trazer a paz para a Baía Da Aventura.

Duração: 60 minutos

Serviço

Teatro Santa Cruz

Site: www.teatrosantacruz.com.br

Instagram: @teatrosantacruzsp

A Pequena Sereia – O Musical – sábados às 15h, até 25 de maio

Enrolados – As aventuras de Rapunzel e Flynn Rider – sábados às 17h; até 25 de maio

Alladin & Jasmine – domingos às 17h; até 30 de maio

Filhotes Patrulheiros – domingos às 15h; até 26 de maio

Horário de abertura do teatro: 1 (uma) hora antes dos espetáculos. Horário de abertura da bilheteria: 2 (duas) horas antes dos espetáculos.

Local: Teatro Santa Cruz – Piso Cinema (PC) do

Shopping Santa Cruz – Rua Domingos de Morais, 2564.