Teatro Santa Cruz é inaugurado com programação cultural diversificada

Desde sua inauguração, há 22 anos, o Shopping Metrô Santa Cruz tinha como projeto implantar um teatro. Os cinemas estão lá desde o início, mas a ideia de implantar palco e plateia para eventos ao vivo parecia abandonada. Mas, nessa quinta, 5 de outubro, foi inaugurado o Teatro Santa Cruz, já com uma proposta ousada e programação cultural e de entretenimento para todas as idades, bem diversificada.

“Nos anos anteriores, foram realizados outros investimentos prioritários e por este motivo, o projeto não foi viabilizado até agora”, explica Bruna Chiachio, superintendente do Shopping Santa Cruz, que atuamente é administrado pelo Grupo Allos.

Ela ainda aponta que a retomada da proposta aconteceu com a volta das atividades pós pandemia. “Pudemos novamente dar andamento ao plano e agora, em outubro de 2023, inaugurar o espaço e reforçar o nosso pilar de entretenimento com mais essa opção de lazer com programações especiais para toda a família”, promete.

Aliás, a abertura de um espaço de eventos e cultura se insere em um novo cenário envolvendo os shopping centers da cidade. Com a evolução das compras online, esses empreendimentos passaram a atrair os clientes com um mix de diversão, lazer, gastronomia, eventos e cultura. O próprio Santa Cruz já havia inaugurado uma arena gamer onde não só há possibilidade de curtir os equipamentos mas também com agenda de encontros entre amantes dos jogos e personalidades do setor. A superintendente diz que a proposta do Xdome Gamer Lab, Arena Gamer, inaugurada em 2022, é atender esse público jovem e fã de games.

“Com toda certeza, uma de nossas estratégias como shopping é ser uma opção de lazer e entretenimento para todos da Vila Mariana e região, somado à conveniência com acessibilidade e segurança”, diz Bruna. “Houve uma mudança de comportamento muito grande no período pós-pandemia, que resultou em uma maior busca por experiências, elevando com isso o papel do shopping em ser esse espaço e sua responsabilidade em se transformar e se atentar às tendências de consumo das novas gerações”, diz ela. “Queremos agora, com o teatro, atrair consumidores de cultura e entretenimento, assim como cativar outros públicos, sejam eles clientes ou visitantes, com peças de alto nível, com experiências únicas e entretenimento para toda a família”, conclui.

O novo Teatro

Com capacidade para 250 lugares em 1.200m² de espaço total, o Teatro Santa Cruz chega com uma concepção moderna, instalações confortáveis, tecnologia de última geração em iluminação, som e imagem. Além disso, uma extensa área de backstage com total infraestrutura para os artistas que inclui quatro camarins, banheiros, depósito e um espaço para locação de mais de 200m² para ensaios de grandes espetáculos e escolas de dança/ballet, que o tornam ideal para espetáculos e shows musicais.

A administração estará a cargo da Atena Entretenimento em parceria com a STR EVENTOS, empresas que já administram o Teatro Mooca, também do Grupo ALLOS.

Em breve, terá também um studio de gravação para podcasts e projetos relacionados.

“A ideia do estúdio é que ele tenha total versatilidade, que possa ser um estúdio para locação para quem quiser gravar algum podcast e que seja usado para as divulgações das peças do teatro, pelos produtores que forem se apresentar”, diz Sergio Tadeu, da Atena Entretenimento e STR Eventos – Administradores do Teatro. “Com isso, poderão ter um estúdio para gravar suas divulgações à disposição. O espaço também poderá ser utilizado pelo próprio Shopping, também. No entanto, ele só estará disponível para a utilização e locação em 2024”.

Programação

O Teatro Santa Cruz promete uma programação cultural diversificada e especial com horários mais flexíveis que trazem um diferencial para o Teatro Santa Cruz. Dentre a programação diversificada há música, curso de teatro (nas noites de quartas-feiras e aos sábados pela manhã), stand-up comedy, projeto “Piano Popular”, shows musicais (covers, tributos e bandas), espetáculos infantis e comédias (aos sábados e domingos).

Em nosso site – jornalzonasul.com.br – é possível conferir a programação completa.

Programação do Teatro Santa Cruz – Out/Nov 2023

O Auto da Compadecida

Temporada: de 07 de outubro a 26 de novembro

Sábados às 20h e domingos às 18h

Preço: R$ 45,00 a R$ 90,00

Duração: 75 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Date Ruim – com Bruno Motta e convidados

Temporada: de 07 de outubro a 25 de novembro

Sábados às 22h30

Preço: R$ 40,00 a R$ 80,00

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

A Pequena Sereia

Temporada: de 07 de outubro a 25 de novembro

Sábados às 15h

Preço: R$ 40,00 a R$ 80,00

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: livre

Mário & Luigi, A Aventura

Temporada: de 07 de outubro a 25 de novembro

Sábados às 17h

Preço: R$ 40,00 a R$ 80,00

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: livre

Encanto, A Magia

Temporada: de 08 de outubro a 26 de novembro

Sábados às 15h

Preço: R$ 40,00 a R$ 80,00

Duração: 60 minutos

Classificação Indicativa: livre

Elton John Tribute

Dias: 06 de outubro e 17 de novembro

Sextas-feiras às 21h

Preço: R$ 40,00 a R$ 100,00

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: livre

Rogério Koury – The Classic Pop Piano

Dia: 27 de outubro

Quinta-feira às 20h

Preço: R$ 40,00 a R$ 100,00

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: livre

Special Queen

Dia: 24 de novembro

Sexta-feira às 21h

Preço: R$ 56,00 a R$ 100,00

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: livre

Projeto Piano Popular com Rogério Koury

Dias: 09 e 23 de novembro

Quinta-feira às 20h

Preço: R$ 30,00 a R$ 60,00

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: livre

Serviço

TEATRO SANTA CRUZ

Endereço: Shopping Santa Cruz – Piso Cinema (PC)

Rua Domingos de Morais, nº 2.564 – Vila Mariana – São Paulo/SP

Contato: sac@teatrosantacruz.com.br

Telefone: 55 11 91921.3882

Site: www.teatrosantacruz.com.br

Instagram: @teatrosantacruzsp