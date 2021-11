Teatro Paulo Eiró tem espetáculos e concerto

O Teatro Paulo Eiró, em Santo Amaro, está com programação presencial. Ótima pedida para quem busca diversão com cultura e arte. Todos os protocolos de saúde são seguidos, máscaras são obrigatórias, assim como a apresentação de comprovante de vacinação.

Uma das boas pedidas é conferir o espetáculo 5.1 D.T.S. que mescla dança, teatro e som, com temporada até dia 28, domingo. Sextas e sábados, 21h, domingos, 19h. Livre.

São 5 artistas e 1 coreógrafo em busca de externar seus desejos artísticos interrompidos pela situação de reclusão forçada vivida pelos habitantes do planeta. Ainda assim, a arte resiste, transborda e reafirma a possibilidade de seguir em frente apoiando-se na quintessência para acelerar o universo e seus microcosmos.

Já o espetáculo infantil Cocô de Passarinho tem apresentações dias 27 e 28. Premiada pelo APCA como Melhor espetáculo de animação/boneco, a peça conta a história dos poucos moradores de uma nova vila, que se encontram todos os dias na praça, mas não tem muito que falar. Suas vidas monótonas e sem perspectivas são transformadas por um problema que enfrentam todos os dias: o cocô que os passarinhos fazem em suas cabeças. Um dia um vendedor de flores passa pela cidade e uma situação inesperada transforma a vida de todos eles.

Outra opção é conferir nesse fim de semana Amor Fati (Sexta e Sáb às 21h, Dom às 19h – livre). Amor Fati, é a ideia de se fazer um disco voltado para as memórias vividas e experienciadas pelo artista. Amor Fati é também o relato, o fator histórico, social, cultural na visão de um homem que nasceu e vive na cidade de São Paulo, das memórias às falas cotidianas atuais de quem enxerga a arte e transita dentro da plural e inquietante cidade do trabalho.

O Pavão Misterioso é outra opção para este Sáb e Dom às 16h, com classificação livre. Baseado numa bela história de amor escrita nos anos 1920, o roteiro mostra uma situação vivida por dois irmãos muito ricos, um conde malvado, uma donzela presa num quarto de sobrado, um inventor cheio de ideias malucas e… um pavão! Um pavão misterioso que ajudará a resolver todos os problemas.

No domingo, 28, tem também Temporada de Concertos OFISA, às 11h . O Concerto de novembro da OFISA celebra o centenário do compositor argentino Astor Piazzolla, apresenta os jovens talentos Julia Vilar, Samir Alves, Nicolas Ligasacchi e Oscar Meng Dongnan e abre as festividades de Natal.

Serviço

Teatro Paulo Eiró

Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro. São Paulo/SP. – Tel: (11) 5686-8440

Acesso Metrô Adolfo Pinheiro.

FB: @teatropauloeiro | IG: @teatropauloeirosp