Teatro Paulo Eiró tem boa programação gratuita em abril

E nquanto o teatro municipal João Caetano, na Vila Mariana, está em reforma – a previsão de reabertura é para o mês de julho – que tal acompanhar a programação de outro palco municipal da zona sul paulistana? Em abril, o Teatro Paulo Eiró, em Santo Amaro, tem agenda diversificada que inclui música, teatro e dança.

Corpos velhos

Abril pra Dança

Nesse fim de semana, dias 13 e 14, tem o espetáculo Corpos Velhos. No sábado às 21h e no domingo às 19h, gratuito. O encontro dos artistas Célia Gouvêa, Décio Otero, Luis Arrieta, Lumena Macedo, Marika Gidali, Neyde Rossi, Mônica Mion, Iracity Cardoso e Yoko Okada reúne no palco uma geração pioneira da dança cênica brasileira.Cada corpo traz sua dança possível cheia dos erros necessários ao saber no tempo e no espaço do eterno presente, a resistência está em permanecer fazendo, por si só ato político, poético, subversivo.

Depois, dia 18, estreia Bertoleza, Teatro Adulto que fica em cartaz até dia 12 de maio. Horário: Quinta, Sexta e Sábado às 21h e Domingo às 19h, também gratuito, mas é preciso retirar ingressos com uma hora de antecedência na bilheteria.

Adaptação musical de “O Cortiço”, de Aluísio Azevedo, obra clássica da literatura naturalista brasileira, em que o protagonismo é invertido. A voz agora é de Bertoleza: mulher, negra e escravizada que se relaciona com João Romão, um português ambicioso e oportunista. Bertoleza é o dedo na ferida, é o nó expulso da garganta, a voz que pergunta: E a Bertoleza?

Para a garotada, tem o espetáculo infanto juvenil A Concha – Capitão Nemo: Senhor do Planeta, que estreia dia 20/04 e fica em cartaz também até dia 12/05, com sessões aos sábados e domingos às 16h e ingressos gratuitos que precisam ser retirados com 1h de antecedência

Conta a histómenina indígena, que um dia acorda sem memória e em uma terra estranha. Acompanhada por seu cachorrinho, ela parte numa viagem para descobrir o que aconteceu ao mundo e a procura de um lar. Sua jornada a leva a florestas e desertos estranhos, ao fundo de um oceano de plástico e até às estrelas.

Destaque ainda para o ponto de encontro com Fernando Pivotto, dia 21h, domingo, 18h. gratuito. É um convite ao público dos teatros da cidade para estender o acontecimento teatral, conduzido pelos críticos teatrais Amilton de Azevedo e Fernando Pivotto.

O espetáculo Mãe de Santo acontece dia 24, quarta às 21h, também gratuito. A peça é baseada nas vivências da filósofa, escritora e professora Helena Theodoro e de outras mulheres, como a própria atriz que a interpreta, Vilma Melo, por meio de uma personagem muito empoderada, que, ao dar uma palestra internacional, entrelaça as histórias, provocando sobre o que realmente interessa contar e mostrar.

Por fim, sob a regência da maestra Silvia Luisa, a Ofisa apresenta um repertório eclético, popular e clássico, sempre com novidades. O concerto é um sucesso de público nas manhãs de domingo e este mês será no dia 28/04, às 11h, gratuito.

O Teatro Paulo Eiró fica na Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro. Tel: (11) 5546-0449.