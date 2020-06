Teatro João Caetano tem intensa programação de espetáculos online

A programação dos equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) continua a todo vapor, agora online. Entre os destaques – a programação é imensa – está a programação do Teatro João Caetano, pelo Instagram. Confira em @teatrojoaocaetanosp.

Brincantando com Bel (infantil) – com Carla Masumoto – dia 20/06, 16h: A atriz, cantora, bonequeira e arte-educadora Carla Masumoto traz a personagem BEL, uma jardineira animada que fala de ecologia, sustentabilidade, conta histórias e canta músicas do universo infantil como cantigas de roda e músicas autorais também! Acompanhada do violonista Paulo Ribeiro, Carla que também é percussionista, deixa tudo mais animado tocando e cantando também. Carla também ensina a fazer um instrumento com materiais recicláveis. É brincadeira do começo ao fim!

Gram gumboot dance (dança de botas de borracha) – dia 20/06, 21h: É uma forma de dança popular que foi criada pelos trabalhadores no século XIX nas minas de ouro e de carvão da África do Sul. Homens negros, com sua a força de trabalho explorada pelos senhores do capital, lutavam para conquistar riquezas que jamais teriam para si. Expondo suas vidas ao risco, distante de suas aldeias e famílias, diariamente cavando buracos cada vez maiores, onde ficavam enterradas suas histórias, suas memórias e suas vozes. O espetáculo Yebo aborda a exploração, tanto das minas, como dos sete povos levados para extração do minério. É a criação de um dialeto sonoro a partir das batidas nas botas de borracha e transformado em um alegre espetáculo percussivo em que a dança produz o som, e o som, conta as histórias dos poucos momentos de descanso e animação que esses trabalhadores tinham. O único grupo deste tipo de dança no Brasil.

Conversa com Lenerson Polinini – dia 23, 20h: Um bate papo com o ator e diretor Lenerson Polinini. Falando sobre o teatro, no momento e pós pandemia.

Conversa com o Programa Jovem monitor: dia 25/06, 19h: Uma conversa sobre o projeto atual e o futuro do projeto na secretaria.

Todas as lives do Teatro João Caetano vão ficar gravadas, ou seja, podem ser vistas depois da exibição ao vivo.