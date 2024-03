Teatro João Caetano reabrirá ao público em julho

A s previsão inicial era de que a obra se estenderia por quinze meses, o que teria significado uma conclusão neste primeiro semestre de 2024. Mas, agora a expectativa é de que as cortinas do Teatro João Caetano reabram ao público em julho depois de uma reforma que garantirá melhor acessibilidade, mais segurança contra incêndio, além de obras de conservação e restauro do prédio inaugurado em 1952. O projeto de reforma desse tradicional espaço cultural da Vila Mariana – onde Rita Lee, por exemplo, estreou nos palcos – representa investimento de quase R$ 7 milhões da Prefeitura.

“Estamos restaurando tudo. Aqui é um lugar que não tinha acessibilidade e fazendo a recuperação deste patrimônio histórico tão importante para esta região”, destacou o prefeito Ricardo Nunes.

Todo o trabalho busca modernizar e aumentar a segurança do teatro. Serão implantados uma plataforma elevatória e elevador, banheiro e camarim acessíveis no palco, camarim acessível no prédio anexo, requalificação das rotas de fuga, troca das poltronas. Além disso, o teatro vai ganhar uma sala multiuso, que funcionará como sala de ensaio e de apresentação, com equipamentos mais modernos de iluminação, áudio e cenografia.

O mural “Homenagem às Artes”, do artista plástico Clóvis Graciano, que fica no saguão principal do teatro, também está sendo restaurado.

Histórico

Dia 25 de dezembro de 2022, o Teatro Municipal João Caetano, na Vila Clementino, completou 70 anos! E foi neste mesmo mês que foi interditado para o início das obras de reforma e modernização.

O valor exato a ser investido na obra é de R$ 6.999.512,52. O João Caetano chegou a passar por outra reforma em 2000, com troca de estofamento e outros detalhes, mas já demanda nova modernização.

Inaugurado em 25 de dezembro de 1952, o João Caetano contava, na época, com espetáculos frequentes dos alunos da célebre Escola de Arte Dramática (EAD), atividades promovidas pelas escolas da região e também por cultos religiosos, que chegavam a utilizar seu palco como altar.

O nome do teatro homenageia João Caetano (1808 – 1863), que foi um importante ator e encenador brasileiro, fundador da primeira companhia de atores nacionais. Seu nome é consagrado no teatro brasileiro, razão pelo qual João Caetano é nome de várias casas culturais em todo país – inclusive do mais famoso teatro do país, na capital fluminense, o Rio de Janeiro.

Arquitetura

Projetado pelo Arquiteto Roberto Tibau, segue o mesmo modelo aplicado ao Teatro Arthur Azevedo e o Teatro Paulo Eiró, com colunas externas bem características desses outros teatros paulistanos.

Outro destaque do prédio está no saguão principal, onde foi instalado o painel do artista plástico Clóvis Graciano, que em sua carreira contribuiu com a construção de cenários e figurinos para espetáculos de teatro e dança.

O teatro tem 438 lugares, sendo 400 na plateia inferior e outros 38 na superior. A área do palco se estende por 96 metros quadrados e conta com um fosso de orquestra de 50 metros quadrados.

Em 2022, antes de fechar para reforma, como todo circuito pertencente à Prefeitura, registrou crescimento de público por conta das atividades e agenda cultural pós pandemia de Covid 19.

Fica na rua Borges Lagoa, 650 – Vila Clementino, próximo à Estação Hospital São Paulo (linha lilás do metrô) e também não muito distante da estação Santa Cruz (linha azul).