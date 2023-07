Teatro infantil no Sesc Ipiranga

A

té o dia 06 de agosto, o coletivo Rainhas do Radiador (@rainhasdoradiador) realiza uma temporada de espetáculos infantis no Sesc Ipiranga, na Rua Bom Pastor, 822 – Ipiranga, São Paulo – SP.

Nos dias 23, 30 de julho e 06 de agosto (domingos), às 11h, com ingressos a partir de R$8,00, o grupo realiza a temporada de estreia de “A Extraordinária Viagem ao Reino das Asas”. O espetáculo conta a história de duas palhaças que caem na floresta durante um voo de balão. Perdidas e sem saber como resolver a situação, elas encontram uma coruja e acabam descobrindo a história da Arara de Sete Cores, um pássaro que tem a solução de todos os problemas do mundo.

Na busca por encontrar essa fabulosa Arara, as palhaças se jogam em uma instigante aventura que as levará a descobrir outros pássaros raros, como a Gaviola Real, a Ema refugiada, que sonha em poder voar. Após muitas dificuldades elas percebem que somente abrindo o coração é que elas poderão voltar a voar.

Voltado para o público infantil, o espetáculo conta com referências simbólicas da cultura Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, da mitologia Egípcia e sua relação com a figura dos pássaros, além de ritmos variados como coco, samba. O público infantil é convidado para uma jornada, inspirando uma reflexão sobre o que é vida e o cuidado com a natureza.

Nos dias 29 e 30 de julho (sábado e domingo), às 15h, com entrada gratuita, o grupo apresenta “Raiow Rainhas” retratando personagens extravagantes em um fabuloso circo. Com números de habilidades que exaltam a potência presente em todo ser humano, essas figuras excêntricas subvertem o que seria motivo de submissão, vergonha, exclusão, para se tornar a potência máxima de um show criativo e divertido.

Com direção de Geisa Helena, da Trupe Koskowisck, a peça é inspirada em figuras que fizeram história no circo, porém nunca tiveram este lugar de importância devidamente reconhecido, como as mulheres da Luta Livre, modalidade que ficou mundialmente conhecida com pouca visibilidade para a versão feminina.

SERVIÇO

Espetáculo “A Extraordinária Viagem ao Reino das Asas” – Dias 30 de julho e 06 de agosto (domingos), 11h – Teatro. Ingressos de R$ 8 a R$ 25. Espetáculo “Raiow Rainhas” Quando: 29 e 30 de julho (sábado e domingo) – 15h – Área de Convivência.Grátis.

Sesc Ipiranga – Rua Bom Pastor, 822.