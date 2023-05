Teatro Infantil é destaque no Sesc Ipiranga

Foto: Murilo Basso Com direção de Thaís Medeiros, Barracão Cultural está com peça infantil no teatro do Sesc Ipiranga

A trama conta a história de um passarinho que, com medo de voar, descobre a amizade e a importância de ser aquilo que se é.

No dia 21/5, estreou no teatro do Sesc Ipiranga o Barracão Cultural com a estreia do espetáculo infantil O Passarinho Que Não Sabia Voar, com direção de Thaís Medeiros. A peça é uma adaptação realizada por Eloisa Elena do livro digital O Passarinho Verde, de Camila Ohl e Lia Sati, mãe e filha que criaram a história de um pássaro que, por medo, não conseguia voar. As apresentações ocorrem até o dia 11/6, aos domingos, às 11h.

Na trama, um passarinho com medo de altura sonha em conhecer o mundo, mas lhe falta coragem para voar. Um dia faz amizade com um esquilo esperto e ágil, que o ajuda a vencer o medo. Juntos, os dois vivem muitas aventuras e aprendem juntos a importância de cada um ser o que é.

O texto vai abordando questões como o peso das expectativas familiares, o medo de crescer e se deparar com os perigos do mundo, as inseguranças de mães e pais na criação de seus filhos, enquanto discute o valor da amizade e a importância do respeito à essência da natureza de cada um.

Barracão Cultural é um núcleo de criação e produção que tem como proposta realizar projetos que priorizem a pesquisa de temas e linguagem, que sejam acessíveis e atendam diferentes públicos. Formado por alguns parceiros fixos e outros convidados, desenvolve há 21 anos um exercício de permanente criação e produção espetáculos, que obtiveram positiva acolhida crítica do público. Faz parte do repertório da Barracão Cultural espetáculos para o público adulto, infanto-juvenil e espetáculos concebidos para ruas e espaços abertos.

Serviço:

Teatro | O Passarinho Que Não Sabia Voar

Com Barracão Cultural

De 21/5 a 11/6, domingos e feriado, às 11h.

Sessão com intérprete em Libras dia 11/06

Classificação: Livre

Duração: 50 minutos

Ingressos: disponíveis no portal e nas unidades do Sesc São Paulo a partir de 10/5, quarta-feira, às 17h. Valores: R$ 25,00 (inteira), R$12,50 (estudante, servidor de escola pública, idosos, aposentados e pessoas com deficiência), R$8,00 (credencial plena).

Sesc Ipiranga

Rua Bom Pastor, 822 — Ipiranga – São Paulo SP | (11) 3340-2000