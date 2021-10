Teatro do Sesc Vila Mariana reabre com jazz

O Sesc São Paulo dá sequência à sua retomada gradual, agora com a presença de público em seus Teatros – inclusive o da Vila Mariana.

A programação ainda não está totalmente definida, mas a partir de domingo, 9 de outubro, o público já pode consultar os horários, datas e principais atrações de um festival de jazz que vai acontecer a partir de 15 de outubro nas unidades Vila Mariana, Consolação, Pompeia e Pinheiros, na capital. As vendas online começam dia 12 de outubro e presenciais dia 13 – só que, dessa vez, apenas nas próprias unidades onde a agenda acontece.

Os Teatros retomam público mas com capacidade reduzida para até 30% do total, seguindo os protocolos de segurança frente à Covid-19. O uso de máscaras cobrindo nariz e boca segue sendo obrigatório em todas as unidades e o público deve apresentar comprovante de vacinação físico ou digital contendo, pelo menos, a 1ª dose da vacinação contra o coronavírus e um documento com foto.

Os shows, peças teatrais, espetáculos de dança e circo voltam a acontecer mas, além do público reduzido, haverá ingressos marcados e distanciamento entre fileiras e cadeiras. As vendas on-line serão iniciadas no dia 12 de outubro; as presenciais, no dia 13, com a informação importante de que o público deve comprar o ingresso na unidade onde acontece a programação.

Comprovante de vacina

Desde 04 de outubro, passou a ser necessário apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 (pelo menos a 1ª dose) e documento com foto para ingressar em todas as unidades do Sesc no estado de São Paulo. O público pode apresentar o comprovante de vacinação físico ou digital, recebido no ato da vacinação ou o comprovante digital, disponibilizado pelas plataformas VaciVida e ConectSUS ou pelo aplicativo e-saúdeSP. O distanciamento físico, a utilização de máscara cobrindo boca e nariz, assim como a medição de temperatura dos visitantes na entrada da unidade, seguem sendo obrigatórios.

Sesc Jazz

Um dos festivais mais importantes voltados ao jazz, o Sesc Jazz acontece de 15 a 31 de outubro e reabre a programação das unidades Consolação, Pinheiros, Pompeia e Vila Mariana. Com apresentações de artistas consagrados e novos, nacionais e internacionais, o festival este ano apresenta mais de 20 shows, com plateia reduzida e também transmitidos ao vivo pelas plataformas on-line do Sesc. Essa terceira edição traz, além dos shows, ações formativas, produções audiovisuais inéditas, mostra de filmes e conteúdos do acervo Sesc SP.

A venda de ingressos será realizada em ambiente on-line e na bilheteria da Unidade que realiza o espetáculo, sendo o valor de R$ 40,00 para ingressos destinados ao público em geral, de categoria inteira, e R$ 20,00 para público com Credencial Plena e aqueles elegíveis ao direito de meia entrada, de acordo com a legislação vigente.

CineSesc

O CineSesc tem reabertura marcada para dia 21 de outubro, com a programação da 45ª Mostra Internacional de Cinema. O cinema também terá ocupação do espaço reduzida, respeitando os protocolos de distanciamento e alternância dos assentos e fileiras, além dos demais protocolos de proteção à Covid-19. Para mais informações sobre programação e compra de ingressos, é necessário buscar os canais oficiais da 45ª Mostra Internacional de Cinema, assim que forem divulgados.

Exposições

Com agendamento prévio pela internet, várias unidades, inclusive Vila Mariana já oferecem visitas presenciais a exposições. Informações: sescsp.org.br/exposicoes.

