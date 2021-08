TCM é novo e tranquilo posto para vacinação

O aplicativo De Olho na Fila continua funcionando para indicar os melhores endereços a buscar a imunmização contra a Covid na cidade – seja para primeira ou segunda dose. Mas, uma boa dica para os jovens de 18 a 21 anos que entram no calendário de vacinação nesse fim de semana é conferir o movimento no mais novo MegaPosto e Drive Thru instalado no Tribunal de Contas do Município – o TCM, na Avenida AScendino Reis. É uma boa opção tanto para quem vai a pé – fica ao lado da estação AACD Servidor e em rotas de linhas de ônibus e também tem sistema de atendimento para quem vai de carro e é atendido sob várias tendas montadas ali.

O novo posto vai operar no fim de semana das 8h às 17h.

Os jovens em busca da primeira dose podem também sair em busca do imunizane até mesmo de madrugada – já que a Prefeitura vai montar um esquema de 34 horas ininterrupta de vacinação a partir das 7h de sábado até 17h do domingo.

Também nesse caso haverá postos na zona sul e em toda a cidade para garantir a imunização das pessoas entre 18 e 21 anos. Será a Virada da VacinaSampa. Ao todo, são esperadas 600 mil pessoas nos dois dias.

Como vai funcionar a Virada da Vacinação

A virada se dará em duas etapas. No sábado, poderão se vacinar, das 7h às 19h, as pessoas de 20 e 21 anos.

A partir das 19h, até as 17h de domingo, a imunização estará aberta também para público de 18 a 21 anos.

Para atender à população das 19h de sábado até as 7h de domingo*, haverá 16 postos em funcionamento (11 drive-thrus e cinco megapostos).

Confira os endereços:

1) Clube Paineiras do Morumbi (av. Dr. Alberto Penteado, 605, Morumbi);

2) Shopping Interlagos (av. Interlagos, 2.255, estacionamento subsolo, portão 5, Interlagos);

3) Shopping Jardim Sul (rua Nelson Gama de Oliveira, s/nº, em frente ao nº 439, Vila Andrade);

4) Club Athletico Paulistano (rua Honduras, 1.400, Jardim América); 5) Novartis (av. Professor Vicente Rao, 90, Santo Amaro);

6) Anhembi (rua Olavo Fontoura, portão 38, Santana);

7) Memorial da América Latina (rua Tagipuru, 500, referência portão 2, Barra Funda);

8) Shopping Anália Franco (av. Regente Feijó, 1.739, Anália Franco);

9) Igreja Boas Novas (rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente);

10) Cantareira Norte Shopping (av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Parada de Taipas);

11) Neo Química Arena / Corinthians (av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, portão E4, Itaquera). *No domingo funcionará até as 12h;

12) Megaposto Vila Maria (rua Gastão Madeira, 226, Vila Maria); 13) Megaposto Shopping Aricanduva (av. Aricanduva, 5.555, estacionamento Auto Shopping, cesso pelo portão P4, Aricanduva);

14) Megaposto FMU Santo Amaro (av. Santo Amaro, 1.239, Vila Nova Conceição);

15) Megaposto Shopping Raposo Tavares (rodovia Raposo Tavares, km 14,5, Jardim Boa Vista);

16) Megaposto Catedral de São Miguel Arcanjo, praça Aleixo Mafra, 11, São Miguel Paulista).

Sem fila

Para evitar filas, é sempre importante conferir o aplicativo deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br, que indica a situação de cada posto, com atualização a cada duas horas.

Além dos 16 postos com funcionamento por 34 horas, seis funcionarão sábado e domingo, das 8h às 17h, com exceção do megaposto Allianz Parque, que não abrirá domingo.

Um deles é novo: no TCM, na Avenida Professor Ascendino Reis, que tem tido movimento bem tranquilo, sem filas. Fica ao lado da Estação AACD servidor para quem quiser ir a pé, mas vale destacar que há um bom trecho a percorrer dentro do próprio TCM. E também é possível ir de carro e parar em uma das tendas montadas, das 8h às 17h.

Não se esqueça de levar comprovante de residência – que pode também estar no nome de pais e cônjuges, desde que haja documento comprovando o parentesco/relacionamento.

O preenchimento do pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) agiliza o tempo de atendimento.

Endereços de Megapostos:

]1) Parque Villa-Lobos (av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025, portão 3, Alto de Pinheiros);

2) Hospital Dom Alvarenga (av. Nazaré, 1.361, Ipiranga);

3) Subprefeitura de M’Boi Mirim (avenida Guarapiranga, 1.695, Parque Alves de Lima);

4) Shopping Campo Limpo (Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel);

5) Megaposto Clube Hebraica (rua Ibiapinópolis, 781, Pinheiros);

6) Megaposto TCM (av. Ascendino Reis, 1.130, portão D, Vila Clementino);

7) Megaposto Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca). Funcionará no sábado, até as 17h. No domingo não abre. A virada:

Durante a Virada da Vacina Sampa serão aplicadas somente as primeiras doses ao público elegível nesta fase da campanha (18 a 21 anos). A repescagem e aplicação das segundas doses será retomada a partir de segunda-feira (16).

Todas as vacinas disponíveis foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Elas são eficazes e seguras contra a Covid-19. Não há necessidade nem possibilidade de escolher um imunizante específico na cidade de São Paulo.

A Prefeitura de São Paulo reitera as medidas sanitárias de prevenção, a importância do uso de máscaras faciais e distanciamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus.

Programação completa

Sábado, 14 de agosto: Público-alvo: jovens de 20 a 21 anos;

Outros Postos de vacinação:

– Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas: das 7h às 19h;

– UBSs: das 7h às 19h;

– Farmácias parceiras: das 8h às 17h;

– Megapostos: das 8h às 17h, cinco funcionarão ininterruptamente das 8h de sábado até as 17h de domingo

Drive-thrus: 11 funcionam ininterruptamente das 8h de sábado até as 17h de domingo. Os outros oito, das 8h às 17h.

Domingo, 15 de agosto: Público-alvo: jovens de 18 a 21 anos;

Postos de vacinação:

AMAs/UBSs Integradas: das 7h às 17h;

UBSs: das 7h às 17h;

Farmácias parceiras: das 8h às 17h;

Megapostos: das 8h às 17h, cinco funcionarão ininterruptamente das 8h de sábado até as 17h de domingo;

Paulista Aberta

Duas farmácias parceiras e duas tendas na avenida Paulista: das 8h às 16h (drogarias localizadas nos números 2.371 e 266 e tendas em frente ao Parque Prefeito Mário Covas, 1.853).

Drive-thrus: 11 funcionam ininterruptamente das 8h de sábado até as 17h de domingo. Os outros oito, das 8h às 17h.

A lista completa de postos pode ser encontrada no site VacinaSampa: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=307599