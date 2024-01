Sucesso de público na Casa das Rosas, exposição da Mônica agora precisa de agendamento pela internet

Desde a inauguração da exposição “Sempre Fui Forte“, realizada pela Mauricio de Sousa Produções (MSP) e que celebra os 60 anos da icônica personagem Mônica, a Casa das Rosas – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerenciada pela Organização Social de Cultura Poiesis – já recebeu cerca de 48 mil visitantes antes mesmo de completar um mês de sua abertura oficial (20/12/2023). Como resultado do sucesso da mostra e para atender ao público, garantindo ainda mais conforto e melhor experiência durante a visita, a partir de 16/01, é possível conhecer a exposição com horário previamente agendado por meio do site do Museu.

Por trás da icônica personagem: a exposição, em exibição no Museu Casa das Rosas, é uma programação imperdível para toda a família. Durante a visita, pessoas de todas as idades são convidadas a embarcar no percurso que transformou a Mônica, criada pelo desenhista Mauricio de Sousa, em uma das personagens mais amadas do Brasil.

No decorrer das doze salas do Museu, o público terá uma imersão completa na história da garota forte e amada por milhões ao redor do mundo, seja por meio da exibição da primeira tira publicada na Folha de SP ou pelas fotos representativas e objetos históricos, incluindo o coelho original da Mônica. Há ainda atividades interativas, especialmente elaboradas para o público infantil, como um espaço de leitura, com os famosos quadrinhos da Turminha e o Monicolorindo com desenhos para colorir e oficina de artes. Os visitantes terão ainda a oportunidade de se deparar com obras inéditas de Mauricio de Sousa, surpresas que serão reveladas durante a visita.

”Sempre fui Forte” é resultado da parceria entre a Maurício de Sousa Produções, o Ministério da Cultura, o Governo do Estado de São Paulo – por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo –, a Organização Social de Cultura Poiesis, o museu Casa das Rosas e Fenix Cultural. Além disso, a mostra conta com o patrocínio do Bradesco e da farmacêutica Sanofi, e com o apoio da BIC e da SkyFix.

Localizado na Avenida Paulista, 37, uma das principais vias de São Paulo, o Museu Casa das Rosas fica próximo ao metrô Brigadeiro e funciona de terça a domingo, das 10h às 17h30, com permanência dos visitantes até as 18h. Confira aqui algumas formas para chegar ao local.

Para mais informações sobre o Museu, acesse o site da instituição.

Serviço:

AGENDAMENTO ONLINE PARA VISITAR A EXPOSIÇÃO “SEMPRE FUI FORTE”

Para visitar a mostra da Mauricio de Sousa Produções a partir do dia 16 de janeiro, passa a ser obrigatório o agendamento prévio pelo site do museu Casa das Rosas – clique aqui

Grátis | Livre

Exposição: “Sempre Fui Forte”

Data: 20 de dezembro de 2023 a 20 de fevereiro de 2024

De terça a domingo, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h).

Local: Museu Casa das Rosas – Av. Paulista, 37. (Próximo à estação Brigadeiro do Metrô)

Faixa etária: sem restrições

Ingresso: gratuito

Organização e curadoria: Jacqueline Mouradian

Funcionamento do Museu Casa das Rosas: terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h)

Jardim aberto de segunda a domingo, das 7h às 22h

Programação gratuita

Acessibilidade: rampa, pisos podotáteis, banheiros adaptados e recursos de acessibilidade no espaço expositivo.

Endereço: Avenida Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo (SP)

Os contatos estão disponíveis no site.