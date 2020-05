SPTrans mudará rota de até 15 linhas para obras no Terminal Santo Amaro

A SPTrans informou no início desta semana que a partir de sábado (16) as linhas de ônibus que atendem as plataformas A e B do Terminal Santo Amaro terão seus pontos finais alterados temporariamente, durante as obras para substituição de pavimento. As mudanças operacionais serão feitas em quatro etapas e envolvem remanejamento de pontos, linha com seu ponto final na parte externa do terminal e colocação de pontos móveis.

A prefeitura deu a previsão que o término dos trabalhos é no mês de julho. As linhas envolvidas atendem, aproximadamente, 214.000 passageiros.

Durante as obras, em casos de dúvidas, os passageiros podem procurar um dos técnicos no terminal para saber o local de embarque de sua linha.

Confira as alterações de pontos e datas durante os trabalhos

1a fase – de 16/05 a 7/06

6960/10 Term. Varginha – Term. Sto. Amaro – Plataforma B – Ponto 15

6970/10 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro – Plataforma B – Ponto móvel 5

6091/10 Vargem Grande – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 8

N701/11 Term. Sto. Amaro – Term. Pq. D. Pedro II – Plataforma B – Ponto 17

2a fase – de 8/06 a 21/06

6000/10 Term. Parelheiros – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 5

576C/10 Metrô Jabaquara – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 4

546L/10 Jd. Luso – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 3

637V/10 Pq. América – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 2

6091/10 Vargem Grande – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 1

6970/10 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro – Plataforma B – Ponto 17

N634/11Term. Sto. Amaro – Jd. Luso – Plataforma A – Ponto 3

3a fase – de 22/06 a 12/07



6960/10 Term. Varginha – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 4

6970/10 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 5

6091/10 Vargem Grande – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 8

N602/11 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 3

N631/11 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 4

N632/11 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 5

4a fase – de 13/07 a 26/07



6960/10 Term. Varginha – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 4

6970/10 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 5

6091/10 Vargem Grande – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 8

N602/11 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 3

N631/11 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 4

N632/11 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 5

7245/21 Term. Água Espraiada – Term. Sto. Amaro – Plataforma B – Ponto móvel 5

669A/10 Term. Sto. Amaro – Term. Princ. Isabel – Plataforma B – Ponto 15

5154/10 Term. Sto. Amaro – Term. Princ. Isabel – Plataforma B – Ponto 16

709M/10 Term. Sto. Amaro – Term. Pinheiros – Plataforma B – Ponto 17

Linhas que serão remanejadas para a extensão da Plataforma A durante toda a obra (a partir de 16 de maio), com ponto móvel

807A/10 Term. Campo Limpo – Term. Sto. Amaro

5111/10 Term. Sto. Amaro – Term. Pq D. Pedro II

6001/10 Term. Capelinha – Term. Sto. Amaro

6500/10 Term. Sto. Amaro – Term. Bandeira

Linha remanejada para a parte externa do Term. Sto. Amaro, na Avenida Padre José Maria, durante toda a obra (a partir de 16 de maio), com ponto móvel

695H/10 Jd. Herplin – Term. Sto. Amaro

