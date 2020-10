SP vai começar a destinar leitos de UTI para outras doenças graves

Com uma taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) voltados para o tratamento de casos do novo coronavírus abaixo de 50% em todo o estado, o governo de São Paulo vai começar a redirecionar parte desses leitos para o tratamento de outras doenças graves ou para cirurgias eletivas. O anúncio foi feito (30) pelo governador de São Paulo, João Doria.

“Com a taxa de ocupação de leitos de UTI em queda no estado, o governo de São Paulo começa a redirecionar leitos para o atendimento de outras doenças graves”, disse.

São Paulo está, há dez semanas consecutivas, registrando queda no número de novas internações por covid-19. A taxa de ocupação de leitos de UTI chegou a alcançar 95% durante o pico da doença no estado, mas está em torno de 44%. Com a criação de novos leitos de UTI durante a pandemia, o estado soma atualmente mais de 8,2 mil leitos só de UTI.

Segundo o governo, o redirecionamento de leitos será feito de forma gradual e regionalizada, mantendo uma quantidade de leitos e de equipamentos disponibilizados para o novo coronavírus, em caso de aumento inesperado de casos.

Balanço

Segundo balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, o estado tem, desde o início da pandemia, 985.628 casos confirmados do novo coronavírus, com 35.622 óbitos. Há 3.965 pessoas internadas em estado grave em todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, além de 5.051 pessoas internadas em enfermarias.

Fonte: Agência Brasil