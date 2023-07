Sotaque oriental é destaque em restaurante de hotel no Paraíso

Entre as criações exclusivas para o SEEN São Paulo, destaca-se o Surf and Turf (R$ 160,00), que combina filé mignon suculento, camarão-rosa e um irresistível molho de mostarda. A opção oferece aos clientes o melhor dos sabores terrestres e marinhos, em um só prato.

Adocicando a experiência, novas sobremesas chegam para contribuir no leque de escolhas. Direto de Portugal, a Tarte SEEN (R$65,00) é composta por frutos do bosque, creme de baunilha e sorvete de coco.

Além disso, o Soufflé de Doce de Leite (R$65,00) chega à mesa acompanhado de um delicioso sorbet de goiaba. Para integrar às receitas próprias do SEEN São Paulo, o Tempura de Ferrero Rocher (R$55,00) é uma deliciosa combinação de sorvete de amendoim empanado, hortelã, pó de ouro e chocolate 80%.

Oferecendo uma experiência única, o restaurante apresenta o que há de melhor na culinária japonesa contemporânea, especialmente preparada pelo SushiChef Fernando Sant’anna. Com mais de quinze anos de experiência, Sant’anna criou pratos específicos para atualizar os sabores com um toque brasileiro.

Entre as novas opções, os destaques são o requintado Nigiri de Carabineiro (R$95,00), preparado com Shari, camarão carabineiro fresco, maionese japonesa e suculentas ovas de peixe, além da irresistível entrada de Tartare de Atum (R$ 170,00), uma combinação harmoniosa que exalta os sabores do atum cuidadosamente picado, ricas ovas de peixe, ovo de codorna temperado com pó de alho, pimenta shichimi togarashi e molho ponzu.

Os novos pratos do SEEN São Paulo prometem agradar todos os paladares, oferecendo uma experiência gastronômica única e saborosa. Com uma equipe talentosa e criativa por trás da cozinha, os clientes podem esperar pratos de alta qualidade, sabores sofisticados e uma apresentação impecável.

Serviço

SEEN São Paulo

End.: Alameda Santos, 1437 – 23° andar

Horário: De segunda a sábado, das 19h às 01h

Site: seensp. com

Instagram: SeenSaoPaulo

Sobre o SEEN São Paulo

Inaugurado em 2017, o Seen São Paulo traz um conceito minuciosamente criado pelo chefpreneur franco-português Olivier da Costa. Com conceito e gastronomia da marca “by Olivier”, o restaurante e bar ocupa o 23º andar do hotel Tivoli Mofarrej São Paulo, conferindo a ele uma vista impressionante da capital. A experiência que cada cliente vivencia ao entrar no rooftop é única e memorável.

A gastronomia é uma fusão das receitas mais emblemáticas de Olivier com pratos interpretados pela chef Gizely Rocha, em um menu variado que agrada a todos os paladares. Completando a equipe do restaurante, o chef Fernando Sant’anna lidera o sushi bar com cardápio de toques contemporâneos, e na coquetelaria, o renomado barman Heitor Marin apresenta suas criações únicas.