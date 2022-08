Sopas e caldos para enfrentar o frio

Uma nova frente fria se aproxima e deve derrubar as temperaturas na capital paulista. A previsão é de que as temperaturas fiquem abaixo dos 10 graus e essa seja a segunda onda mais gelada do ano.

Para quem curte gastronomia, especialmente daquelas que resgata a memória afetiva, uma boa pedida é pedir por sopinhas e caldos. Na região, vários restaurantes e padarias investem nessas receitas que aquecem até o coração – inclusive para delivery.

Uma das que investe em boas receitas é a padaria Dona Deola, que funciona em sistema de buffet e, além dos caldos, conta com pães, frios, queijos, croutons. A padaria tem inclusive variedade, com mudanças diárias no cardápio, apresentadas em rede social.

Outra que oferece sopas e deixa seus fãs em rede social tentados é a Villa Grano Pães, que tem unidade na Vila Clementino. Ali, um vídeo de minestrone tem atraído a galera nas últimas semanas…

A Dona Deola fica na Av. Fagundes Filho, 805. Telefone 3564-4005 – site: donadeola.com.br. A Villa Grano Pães fica na Rua Borges Lagoa, 371 – telefones 5083-5215 / 5084-2487. Na internet, confira o Instragram.com/villagranopaes.

Na Vila Mariana, o Restaurante Casa na Praia (foto acima) retomou seu famoso Buffet de Sopas esse ano, que no ano passado não rolou por conta da pandemia. Funciona todos os dias durante o inverno, a partir das 19h. Pelo preço individual de R$38,90 o cliente se serve à vontade entreas diversas opções de caldos e sopas, com direito aos pães e acompanhamentos. Uma ótima opção para jantar sozinho, com a família, o amor, os amigos… Fica na Rua Dr. Amâncio de Carvalho, 329 – Vila Mariana. Telefone: 5082-5002. Site: barcasanapraia.com.br

Já o restaurante Sal Doce (foto acima), em Moema, tem a famosa sopa no pão italiano que são sopas colocadas dentro de um pão italiano redondo, sem miolo, como obviamente sugere o nome.

Fica na Av. Rouxinol, 961 – Moema. Telefone e Whatsapp: 11 5055 2364. Site: saldoce.com.

Para quem prefere a sopa servida escaldante na mesa, em panelas de ferro, uma ótima opção é ir ao Ponto Chic. Lá tem canja de Galinha, caldo caipira, Sopa de Capelete e Caldo de Palmito. Todas servem duas pessoas e acompanham queijo ralado e torradas.

O Ponto Chic Paraíso fica na Praça Oswaldo Cruz, 26 – Paraíso. Telefone: (11) 3289-1480

Tem até sopa típica da europa oriental. A famosa Borchtch: sopa de beterraba e outros legumes, é oferecida na região pelo Restaurante Russo Barskiy Dom. Acompanha smetana, verdura, torradas de pão de centeio, bacon frito. Opções: de frango, vegetariano com ovo, vegano. Há ainda outras opções em sopas russas com acompanhamentos.

Fica na Rua Apeninos 681, Aclimação. Site: restauranterusso.com.br