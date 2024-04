“Somos todos buteco”: concurso quer resgatar cozinha raiz

Com o slogan de campanha “Somos Todos Buteco”, o concurso, que comemora 24 anos de existência, sendo a 12ª edição em São Paulo, reitera mais uma vez o buteco como um grande protagonista da sociabilidade brasileira e demarca a existência de uma “cultura de buteco”. De norte a sul do país, em todas as regiões, o público é convidado a se engajar nessa grande eleição nacional envolvendo mais de 1.100 butecos..

Desde 2016 o Comida di Buteco é realizado em duas etapas: a primeira etapa é regional onde a votação é feita pelo público e jurados da própria cidade. Depois de eleitos os campeões de cada circuito, um outro corpo de jurados visita e avalia os campeões para que seja eleito então, o MELHOR BUTECO DO BRASIL. E em julho, numa festa realizada em São Paulo é revelado o CAMPEÃO NACIONAL, O MELHOR BUTECO DO BRASIL.

Ano sim, ano não, o concurso lança um tema para a criação dos petiscos. Em 2024 o tema é livre! Criatividade, resgate, inovação, pesquisa, motivação foram os temperos para os participantes, que criaram cada um dos petiscos da edição 2024 do Comida di Buteco.

Em todo o Brasil, são mais de 1000 butecos participantes, mas nada melhor que conferir os petiscos dos botecos mais próximos de sua casa. Além de valorizar o comércio local, ainda é possível ir a pé, de transporte público, o que permite acompanhar as delícias com uma cervejinha gelada ou um drink.

Veja alguns dos participantes da região de Vila Mariana e Saúde. Em caso de dúvidas, ligue para saber o horário de funcoinamento ou visite o site do concurso, que traz a relação completa de participantes por cidade: comidadibuteco.com.br

Dipropósito Happy Hour

O buteco participa dessa edição com o Achadinho Dipropósito, um Bolinho de carne recheado de pernil sob uma cama de purê de batata com 4 queijos.

Fica na Rua Colonia da Gloria, 42 – Comercial – Vila Mariana. Telefone: (11) 994637095

Esquina do Meninão

Outro da Vila Mariana, traz o Bolovo Lameninão, um bolinho de lámen, acompanha molho de soja e tempero especial do Meninão. Fica na Rua Monsenhor Manuel Vicente, 131 | Vila Mariana, Telefone: (11) 98696-6435

Fran’s Bar

Ali, o petisco é a Croqueta de vaca atolada com provolone, servida com barbecue artesanal levemente picante. Fica na Rua Caramuru, 245 – Saúde. Telefone: (11) 98157-8512

Puxadinho da Bahia

O petisco ali é o Escondidinho da Tia Bahiana Purê de abóbora cabotiá com pernil desfiado, com tempero baiano e crispy de couve. Fica na Alameda dos Tupiniquins, 800 | Planalto Paulista, Telefone: (11) 97993-7646

Backstage Meat and Heat

A Croqueta de Cogumelos traz um mix de cogumelos e funghi seco. Feita a base de Bechamel ela é crocante por fora, super cremosa por dentro e com sabor intenso de cogumelos! 5 unidades.

Fica na Rua Bartolomeu de Gusmão, 78 – Vila Mariana. Telefone: (11) 91196-0010

Bar do Lopes

A casa vai oferecer, no concurso, a Bomba caipira, um bolinho de frango com queijos e ervas, que acompanha geléia de pimenta e molho barbecue.

Fica na Rua Francisco Dias, 635 | Bosque da Saúde. Telefone: (11) 95117-9319