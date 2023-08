Site da Ecourbis garante acesso a pessoas com deficiência

O site da concessionária municipal Ecourbis Ambiental, responsável pela limpeza urbana em mais da metade da cidade de São Paulo, agora também é acessível em Libras, a Língua Brasileira de Sinais; e áudio.

A novidade vai beneficiar pessoas com deficiência auditiva e visual, que poderão ser guiadas para navegar por todo o conteúdo do site, inclusive na busca por informações sobre os serviços prestados, que incluem a coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos domiciliares, materiais recicláveis e resíduos dos serviços de saúde em 19 das 32 subprefeituras existentes na capital paulista, nas zonas sul e leste. As estimativas são de que São Paulo reúna mais de 120 mil moradores com deficiência auditiva e de 50 mil com deficiência visual.

A medida adotada pela Ecourbis está alinhada com as diretrizes da Prefeitura de São Paulo, que tem investido continuamente em novas tecnologias para ampliar a inclusão e acessibilidade de todos os integrantes da sociedade.

A acessibilidade às informações no site da Concessionária é possível graças a uma ferramenta desenvolvida pela Hand Talk, que utiliza Inteligência Artificial para que tradutores virtuais façam a tradução do texto para a Língua Brasileira de Sinais. Dessa forma, os sites que contam com a tecnologia abrem as portas para a inclusão de pessoas com deficiência que enfrentam dificuldades em torno do acesso digital.

Com a intenção de aproximar ainda mais a comunidade surda das organizações acessíveis, a Hand Talk criou o Movimento Amigo do Surdo, que reúne e categoriza todos os sites acessíveis em Libras com a ferramenta em um único buscador.

Acessando o site é possível encontrar páginas de todos os tipos, desde serviços e educação até shoppings, restaurantes e e-commerces – todos acessíveis em Libras.

Por enquanto, a Ecourbis é a única empresa do segmento de limpeza urbana e gestão de resíduos que adotou a ferramenta.