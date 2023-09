Simplicidade e criatividade salvam

Há muitos cientistas e biólogos debruçados em pesquisas bem complexas para garantir a preservação e recuperação da natureza. Desde estudos para novas tecnologias que melhorem a qualidade do ar, a filtragem da água já poluída até ações mais cotidianas – mas não menos elaboradas – como desenvolvimento de embalagens em materiais biodegradáveis ou recicláveis.

Mas, enquanto grandes corporações, cientistas e organizações não governamentais se dedicam a essas ações mais modernas e que demandam tecnologia avançada, em nosso cotidiano nosso desafio talvez seja exatamente voltar um pouco no tempo. Ou melhor, adaptar a vida moderna a um estilo mais simples e, para isso, abusar da criatividade.

Essa receita que une simplicidade e criatividade garante um estilo de vida menos estressante, mais econômico, menos agressivo à saúde, mas também contribui para proteção à natureza e recuperação ambiental do planeta.

Simplificar

A primeira mudança de atitude de quem quer buscar essa vida mais saudável e econômica é simplificar.

Tornar mais simples a vida pode ter deferentes significados e o ideal é que cada família busque suas próprias mudanças de rotina. Mas, tudo passa pelo consumo consciente, pela busca de um ritmo menos intenso e em reorganizar a vida, dedicando mais tempo ao contato com a natureza, a interação pessoal e equilíbrio de atividades físicas e mentais, reservando tempo para prática de exercícios, leitura, arte… Aprender a dizer não ao excesso de consumo e sim a momentos mais prazerosos, balanceando trabalho e lazer, fazem a diferença. Não é preciso trocar de celular ou de carro todo ano, mas se possível dedicar mais tempo .

Mas, como definir as prioridades, mudar a rotina sem abrir mão do conforto?

A principal dica é: preste atenção ao lixo e aos resíduos gerados em sua casa.

Há muito desperdício de comida? Itens comprados no supermercado estragam e vão para a lixeira sem sequer terem sido usados? Fez comida demais que acabou também sendo descartada?

Até os recicláveis têm que ser alvo de atenção. Tem muitas embalagens de comida industrializada? Muita latinha de refrigerante, garrafinhas de cerveja?

Mudar

As primeiras mudanças podem ser exatamente essas: transformar receitas, congelar sobras, valorizar alimentos naturais, investir nos sucos de frutas…

Vale também programar passeios em parques e praças, organizar piqueniques em família ou com amigos, sempre investindo na simplicidade.

Nesses momentos, é sempre interessante compartilhar experiências de coleta seletiva, receitas que aproveitam cascas e talos, organizar encontros de trocas de livros, brinquedos, roupas e outros bens duráveis.

Transformar

Já ouviu falar em “upcycling”? A palavra em inglês se refere à transformação de objetos usados em outras coisas. Ou seja, não é reciclagem, transformação do material em novos produtos, mas sim dar novos usos a alguns itens. Por exemplo, há pessoas que transformam uma calça jeans antiga em uma bolsa ou sacola retornável para usar nas compras. Vários cabos de vassoura podem ser transformados em um suporte suspenso para plantas ou até um varal de teto.

Há também ideias em artesanato, como usar sobras e cacos de cerâmica – que não é reciclável – em tampos de mesa, bandejas e outros objetos de decoração.

Ainda que não seja habilidade em sua família esse tipo de transformação, vale descobrir entidades ou artesãos que atuem nesse sentido para doar itens que possam ser transformados.

De novo, a criatividade a partir dos resíduos pode reduzir a quantidade de material enviado aos aterros , prolongando a vida útil deles e reduzindo os problemas de limpeza urbana na capital paulista.

Doar excessos

Outra forma de simplificar a vida e reduzir o acúmulo de supérfluos é a doação.

Faça uma busca em seus armários e gavetas, reduza a necessidade de manutenção na casa e aprenda a praticar o desapego.

Há diversas entidades que montam bazares com doações de roupas, calçados, livros, cds e dvds, brinquedos, eletrodomésticos. Outras precisam de itens como computadores e tablets, impressoras e aparelhos de informática e tecnologia em geral.

Mas, atenção: só se doam coisa em bom estado, que possam efetivamente ser aproveitadas. Roupas rasgadas, aparelhos quebrados ou necessitando conserto não devem ser doados, já que muitos sequer tem possibilidade de recuperação a um custo que valha a pena ou acessível para quem recebe a doação..

Descarte consciente

Não é só o consumo que tem que ser consciente, é preciso refletir também na hora de se desfazer de um produto – seja ele nosso lixo cotidiano formado por itens descartáveis ou perecíveis, seja ele formado por produtos duráveis e de grande porte como móveis, eletrônicos, eletrodomésticos, roupas, brinquedos etc.

Aliás, essa reflexão tem que acontecer, no momento da compra. Eu realmente preciso do produto? Quanto tempo vai durar? Como será o encaminhamento pós consumo? Doação ou descarte? O fabricante se responsabiliza pelo encaminhamento? É possível encaminhar pela coleta seletiva para reciclagem?

Tenha em mente que alguns itens têm descarte especial e não podem ser jogados no lixo comum nem mesmo na coleta seletiva. Remédios, suas embalagens e seringas devem ser descartados em farmácias ou unidades de saúde. Eletroeletrônicos têm coleta em postos de venda pelos fabricantes, bem como pilhas, baterias e lâmpadas. Entulho e móveis quebrados, estofados podem ser levados a ecopontos – confira os endereços em tinyurl.com/2jz8z729.

Separe seu lixo em dois

Os resíduos comuns, gerados cotidianamente em ambiente doméstico ou pequenos escritórios são coletados, nas zonas sul e leste paulistana, pela concessionária Ecourbis Ambiental.

Cada cidadão é responsável por uma tarefa muito simples: separar o lixo em dois. O lixo comum – composto por sobras de alimentos, resíduos do banheiro (papel higiênico, absorventes, fraldas, hastes higiênicas de algodão etc), bitucas de cigarro, restos de varrição – e os resíduos recicláveis.

Os recicláveis, em geral, são embalagens dos itens de uso doméstico cotidiano: produtos de limpeza, higiene pessoal (shampoos, condicionadores, hidratantes), pacotes de plástico, garrafas pet (óleo, refrigerante, sucos), potes e garrafas de vidro.

O cidadão deve acondicionar bem todos os recicláveis em um único saco e não misturá-los ao lixo comum. No site www.ecourbis.com.br/coleta/index.html é possível conferir a data e horário tanto da coleta comum quanto da seletiva. Lembre-se de colocar o lixo na calçada apenas pouco antes do horário da passagem do caminhão.

Outra dica legal: nas praças Nossa Senhora Aparecida (largo de Moema) e Cidade de Milão (em frente ao Parque do Ibirapuera, na Av. República do Líbano) foram disponibilizados contêineres para receber vidros (copos, potes, garrafas e fragmentos) para reciclagem específica do material.