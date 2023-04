Shopping VM terá diversão de Páscoa, com Coelho e atrações para crianças

Páscoa é tempo de curtir a família, de saborear boas refeições, chocolate… O Shopping VM está preparado para garantir diversão, valorização da simbologia da data, oferecer bons produtos para esse momento de se reunir com pessoas queridas.

Ali, claro, tem várias opções em ovos de chocolate. Mas, para quem preferir ou quiser caprichar ainda mais, tem várias ideias de presentinhos, brinquedos, itens para deixar a casa mais bonita para receber a família ou os amigos…

E, claro, tem diversão garantida também para as crianças, fazendo com que os símbolos ligados a essa data sejam valorizados e lembrados. No dia 8, sábado de Páscoa, vai ter a presença do Coelho e as Fazendeiras.

Essa turma divertida estará no corredor G, comandando uma festa, fazendo fotos com a garotada e haverá também maquiagem com temática de Páscoa e escultura de balões – grátis! Tudo num ambiente decorado para deixar o clima combinando com o momento.

Vale destacar que o Shopping VM tem lojas de doces, chocolateria (Cacau Show), lojas de brinquedos educativos, uma unidade Americanas (com ovos e chocolates tradicionais), além de várias lojas de presentes, itens de decoração e muito mais. Ainda é possível levar para casa bons vinhos e outras bebidas da adega.

A Praça de Alimentação diversificada e a área de diversões, com games e brinquedões, são outras boas pedidas para curtir a chegada da Páscoa e resolver as compras da casa.

O Shopping, aliás, é conhecido por ter um mix bem interessante entre marcas mais conhecidas e outras alternativas, comerciantes locais e muitas ofertas, sempre.

Quem pretende viajar no fim de semana de Páscoa também encontra muitas opções interessantes: roupas para prática de esportes e aventura, loja de itens de pesca e acampamento, bolsas, malas, mochilas e acessórios, tênis, moda praia e fitness, pet shop com diversos itens para seu melhor amigo, e tudo que a família precisa para curtir o fim de semana na praia ou no campo.

Vale ainda destacar outras facilidades desse centro de compras no coração da Vila Mariana. Ali tem lotérica que pode agilizar a vida de quem quer pagar contas e também aproveitar para apostar na Mega ou outros concursos e testar a sorte!

Salão de cabeleireiro, ótica, veterinário, massagem terapêutica, loja de aparelhos auditivos são outros serviços que garantem comodidade e centralizam atividades cotidianas em um só empreendimento.

E por falar em empreender, quem está estudando abrir um negócio ou mudar o endereço da empresa pode conferir os espaços para locação do Shopping VM, que tem unidades a partir de 9 metros quadrados, sem cobrança de luvas ou condomínio.

Confira as novas lojas recém inauguradas e, para conferir novidades prestes a acontecer, siga o shopping VM nas redes sociais – @shoppingvm. O site shoppingvm traz a relação de todos os lojistas e contato de cada um.

O Shopping VM fica na R. Pelotas, 83 – Vila Mariana. Informações: (11) 5576-9400. Funciona todos os dias, das 10h às 20h, inclusive feriados.