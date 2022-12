Shopping VM tem programação especial de Natal

Aquele clima gostoso de Natal fica ainda mais especial quando a garotada se diverte e os pais encontram opções de presentes que cabem no bolso. É nisso que está apostando o Shopping VM, que há 30 anos atrai a comumidade local para valorizar os comerciantes do próprio bairro.

Com um mix de marcas famosas e outras alternativas e de charme, o empreendimento investiu em uma programação toda especial para esse fim de ano: é o Natal Encantado VM.

O primeiro destaque fica para os shows agendados para os dois sábados que antecedem o Natal. No dia 10, o Papai Noel vem visitar o shopping e haverá ainda apresentação da Turma do Toy Story e seus amigos, das 13h30 às 17h30. Depois, no dia 17, das 14h às 17h30, Papai Noel também virá ao shopping, acompanhado de vários personagens que encantam não só a garotada, mas toda pessoa que se deixa levar pela magia do Natal.

Ao fazer compras no empreendimento, além de valorizar o comércio local, o consumidor ainda pode participar de um Concurso Cultural com cupons que receberá. Basta pensar em uma frase bem criativa sobre o Natal e torcer para que seja uma das três vencedoras.

O primeiro lugar leva uma TV 50 polegadas 4K Ultra HD da Samsung. O segundo lugar ganha um notebook Lenovo Ideapad 3i e o terceiro colocado ganha um Smartphone Moto G 22 .

Vale ainda destacar que o Shopping, que normalmente opera das 10h às 20h, diariamente, está com horário especial nessa época. Do dia 15 ao dia 23, o horário de funcionamento será estendido até 21h. No dia 24, quem precisar fazer aquela comprinha de última hora pode contar com o Shopping VM até 18h. O empreendimento fecha no dia 25. De 26 a 30 de dezembro, volta a abrir no horário normal, entre 10h e 20h, mas no dia 31 novamente fecha mais cedo: às 16h. Dias 1 e 2 estará fechado, mas já volta ao funcionamento padrão, entre 10h e 20h, no dia 3 de janeiro de 2023. Assim, a clientela poderá voltar para fazer eventuais trocas, já planejar compras de férias de janeiro ou até mesmo a volta às aulas.

Decoração especial

Para além dos eventos especiais, importante ressaltar que a decoração do Shopping convida a fotos. O trono do Papai Noel, por exemplo, está ali para a família toda fazer aquela imagem legal para postar nas redes sociais.

O Shopping conta com lojas para compras de presentes para diferentes públicos, decoração e utilidades para casa ou mesmo looks para o verão e as festas de fim de ano.

Entre as opções, há ótica, adega, lingerie, moda, papelaria, artigos de presente, eletrodomésticos, eletrônicos, tênis e calçados em geral, decoração, artigos de pesca, chocolateria, pijamas e meias, informática, fitness, perfumaria e cosméticos, bijouterias…

Tem ainda espaço de brincadeiras para as crianças – o Circus Play, com brinquedões e games; e as comodidades não param por aí: estacionamento próprio com manobrista, lotérica, fraldário, ponto de táxi, lava-rápido, veterinário…

Para repor as energias nessa época de correria, o Shopping VM tem uma unidade McDonalds, Casa do Pão de Queijo além de loja de produtos da culinária mineira – doces, queijos e outras delícias – direto do fabricante. A loja da Cacau Show é outro destaque.

O Shopping VM fica na R. Pelotas, 83 – Vila Mariana. Estacionamento com manobrista. Informações: (11) 5576-9400. Funciona todos os dias, das 10h às 20h, inclusive feriados. Para detalhes, visite o site shoppingvm.com.br. Ou siga nas redes sociais: instagram.com/shoppingvm.