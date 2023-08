Shopping VM: endereço ideal para escolher presente do pai

Foi um sucesso o 1° Encontro de Carri-nhos em Miniaturas no Shopping VM, que contou com a presença de vários expositores e teve sorteios durante o evento! Outro destaque foi a pista de Hot Wheels montada no local, tudo com patrocínio de @thekingofboxes_, e apoio do @shoppingvm, =@eventosparcerias, @thuntedblog e @casal_colecao.

Pode-se dizer que o evento foi um “esquenta” para o Dia dos Pais, com famílias participando e se divertindo em uma ação que traz recordações afetivas, incentiva o compartilhamento de momentos especiais.

Com mais de 30 anos de tradição no bairro, o Shopping se firma como ponto de encontro da comunidade, onde é possível promover diferentes tipos de eventos. E, claro, onde se encontram diversas opções de presentes para pais de diferentes estilos e gostos. Quer presentear com meias, cuecas, pijamas? O Shopping tem loja da Lupo. O pai faz mais o estilo ar livre? Tem loja de pesca e aventura. Curte saborear um vinho ou outra bebida? No Shopping VM tem uma adega com diversidade e preços ótimos. E, claro, tem opções esportivas, com roupas e tênis para fitness e várias modalidades, Relógios, ótica, empresa de aparelhos de audição, cintos, carteiras, barbeadores e similares, aparelhos eletrônicos, celulares e acessórios, jóias, semijoias e bijouterias, antiguidades, objetos de decoração, chocolates, cosméticos, perfumes… Enfim, só mesmo dando uma voltinha por lá pra ganhar a inspiração e perceber que não é nem tão difícil sentir qual a pedida mais adequada para o pai, o sogro, o marido.

Empreender, mudar

Vale ainda destacar que o Shopping VM está com espaços disponíveis para locação, com unidades a partir de 9 metros quadrados, sem cobrança de luvas ou condomínio. Quer iniciar um negócio ou mudar a sede da sua empresa para um ponto comercial diversificado? Vá fazer uma visita. O Shopping VM conta com estacionamento com manobrista, ponto de táxi, fraldário etc.

Para conferir ofertas e lançamentos, siga o shopping VM nas redes sociais – @shoppingvm. O site shoppingvm traz a relação de todos os lojistas e contato de cada um.

O Shopping VM fica na R. Pelotas, 83 – Vila Mariana. Informações: (11) 5576-9400. Funciona todos os dias, das 10h às 20h, inclusive feriados.