Shopping VM: 30 anos de tradição no bairro

A Vila Mariana é um bairro privilegiado. Tem de tudo em termos de serviços, educação, saúde, parques e praças, lazer, cultura… E é no coração desse distrito tão cheio de história que um empreendimento tradicional se destaca. O Shopping VM existe há mais de 30 anos e tem a cara do bairro. Ali, valoriza-se o pequeno comerciante, a marca original, o empreendedor que busca um produto ou serviço diferenciado, um franqueado de grandes marcas…

Esse mix facilita o dia a dia das famílias do bairro. Aberto todos os dias, o Shopping VM é aquele lugar em que com certeza o consumidor encontra um presente de última hora. E com criatividade!

Também encontra produtos para a família, para as crianças em idade escolar, para frequentar academia, para curtir viagens e lazer – tem até loja de artigos de pesca e aventura! Até os pets da casa têm vez: há pet shop e veterinário no local.

Há ainda lojas para cuidar do visual e da saúde: salão de beleza, lojas de cosméticos, massagem terapêutica, ótica, aparelhos auditivos, bijouterias, relojoaria, semi joias…

Quando se trata de vestuário, há moda fitness, moda íntima, moda indiana, moda infantil, moda masculina… Sem falar nos calçados, esportivos e sociais, e acessórios – cintos, bolsas, carteiras.

Ainda é possível levar para casa bons vinhos e outras bebidas da adega. E por falar em casa, o Shopping tem itens de decoração, eletrodomésticos e eletrônicos, tapetes, suprimentos de informática e cartuchos de impressoras.

Celulares modernos, tablets, notebooks e todos os acessórios necessários também estão lá, bem como itens de papelaria.

Para quem busca só uma tarde de passeio com a família, a dica é conferir a praça de alimentação, que conta com opções de refeições e fast food tradicionais, cafeteria, doces. E tem uma área de entretenimento para crianças e adolescentes – a Circus Play – com games e brinquedões que eles adoram.

Periodicamente, o shopping ainda promove eventos temáticos para o público e para a garotada. Para conferir essa agenda e conhecer todas as lojas e serviços, visite shoppingvm.com.br. Ou siga nas redes sociais: instagram.com/shoppingvm.

Novidades

A clientela fiel do Shopping VM pode conferir novidades em lançamentos de produtos constantemente, mas há novas lojas, também.

E quem pensa em abrir um novo negócio, investir, concretizar o sonho de uma loja própria precisa conhecer esse centro comercial.

Há espaços disponíveis em vários formatos e tamanhos, a partir de apenas 9 metros quadrados. Também não há cobrança de luvas e nem de condomínio, apenas da locação.

O Shopping VM fica na R. Pelotas, 83 – Vila Mariana. Informações: (11) 5576-9400. Funciona todos os dias, das 10h às 20h, inclusive feriados.