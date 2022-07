Shopping VM: 30 anos de diversidade e boas ofertas

Já se vão 30 anos. Desde 1992, o Shopping VM abria suas portas para a comunidade vizinha ter acesso facilitado a uma gama de estabelecimentos comerciais, gastronômicos e de serviços no bairro, até então carente desse tipo de empreendimento.

Hoje modernizado, o Shopping VM mantém a proposta de reunir um mix de produtos e serviços que atenda as demandas rotineiras e especiais das famílias do bairro.

Verdadeira referência e ponto de encontro, o Shopping VM também tem como vantagem a concentração de marcas famosas – como Cacau Show, Lupo e Americanas – ao lado de lojas locais, sempre em busca de boas ofertas e pedidas bem originais para quem faz compras ali.

Lojas de moda infantil, feminina ou adulto estão ali, bem como as de moda esporte/fitness, artigos e acessórios esportivos. Há até marca especializada em couro, outra em malhas.

Perfumes, presentes, bijouterias finas, calçados, acessórios e bolsas, meias e lingeries, cosméticos, brinquedos, jogos… Itens de uso pessoal estão todos ali, com diversidade para escolha.

Há ainda tudo para casa: objetos de decoração, eletrônicos, informática, papelaria, tapetes, pet shop, bomboniére, adega com variedade em bebidas…

Para cuidar da saúde e bem estar da clientela, tem salão de beleza, ótica, massagem terapêutica, loja de aparelhos auditivos e até veterinário para seus pets.

Quer mais? Tem loja de artigo de pesca, lava rápido, lotérica, e até uma unidade das Lojas Americanas.

Como o conforto e segurança dos clientes é objetivo constante, o Shopping VM ainda oferece estacionamento, conta com ambulatório, fraldário, serviço de achados e perdidos, cadeira de rodas e ponto de táxi.

Destaque ainda para o setor de entretenimento, que tem uma área com brinquedos e eletrônicos para “crianças de todas as idades”.

A Praça de Alimentação conta com marcas bem conhecidas do público como McDonald’s, Casa do Pão de Queijo, mas tem ainda delícias a serem descobertas nos restaurantes e cafeterias Mani in Pasta, Casa do Urso, Special Food and Grill, Café da Vila, Pistache & Nuts, etc.

A lista completa das mais de 100 lojas e prestadores de serviços está no site shoppingvm.com.br, com indicações de contato e presenças nas redes sociais.

Em sintonia com as modernas tendências do comércio, o Shopping VM organiza constantemente ações promocionais como o recente concurso cultural que premiou clientes criativos, que fizeram declarações de amor às suas mães ou pessoa amada. Entre os prêmios, smart

phones, Spa Days, e massagens terapêuticas.

O empreendimento também desenvolve ações de cunho social, como a Campanha do Agasalho que forneceu dezenas de peças de roupas, cobertores, calçados, brinquedos e outros itens a uma instituição beneficente.

Para comerciantes e empreendedores locais, vale apontar que o Shopping VM conta com espaços disponíveis para locação.

O Shopping VM fica na R. Pelotas, 83 – Vila Mariana. Informações: (11) 5576-9400. Site: shoppingvm.com.br. Nas redes sociais, busque @shoppingvm. Funciona todos os dias, das 10h às 20h, inclusive feriados.