Shopping Vila Mariana: preparado para o fim de ano

A menos de um mês para a Black Friday e de dois meses para o Natal, o Shopping Vila Mariana está preparado para o aumento de demanda e circulação nesse fim de ano.

Além de as lojas estarem preparando ofertas especiais e realmente atraentes para o movimento da Black Friday em 25 de novembro, todo o planejamento de decoração e eventos especiais de Natal já está pronto.

A direção do shopping avalia que muitos clientes preferem já se adiantar para evitar a correria de fim de ano. Entre as vantagens, além de evitar o movimento e trânsito intenso, é possível encontrar variedade, já que diversos itens correm o risco de esgotar.

Agora, é também inegável que as lojas recebem novidades no fim do mês e vale conhecer as coleções de verão, as peças de decoração e sugestões de presentes para as festas de fim de ano. Sem falar que há um clima gostoso de solidariedade e integração no ar, nessa época do ano, as crianças adoram fazer parte dessa rotina.

Já a Black Friday é aquela oportunidade especial do ano para aproveitar ótimos negócios antes de essas novas coleções chegarem. Há ofertas em todos os ramos: óticas, adega, lingerie, moda, papelaria, artigos de presente, eletrodomésticos, eletrônicos, tênis e calçados em geral, decoração, artigos de pesca… Tudo novo, com garantia e aquele precinho que só a Black Friday tem.

O mais importante é destacar que o centro comercial, que já é referência para a comunidade da Vila Mariana, existe há 30 anos e funciona todos os dias, com espaço de brincadeiras para as crianças, estacionamento próprio, lotérica, fraldário, ponto de táxi, lava-rápido, veterinário…

Outro destaque atual fica para o ponto de Troca de Figurinhas da Copa. Um ambiente super divertido, para marcar encontros com os amigos e conferir as possível de troca, “bater” figurinhas… Enfim, se divertir nesse processo que antecede à principal competição do futebol mundial e ainda completar o disputado álbum. O ponto de trocas fica no corredor G e funciona diariamente das 10h às 19h.

Já as lojas do shopping ficam abertas todos os dias até 20h, inclusive domingos e feriados. Nesse domingo das eleições, 30/10, vai abrir ao meio dia e o horário de encerramento das atividades permanece inalterado.

É sempre uma boa opção de passeio para a família toda, não só pela facilidade de acesso e estacionamento mas também por conta da diversidade das lojas e da praça de Alimentação. O VM conta hoje tanto com uma unidade McDonalds e outra Casa do Pão de Queijo quanto com uma loja de produtos da culinária mineira – doces, queijos e outras delícias – direto do fabricante. A loja da Cacau Show é outro destaque.

A garotada, por sua vez, adora uma visita ao Circus Play Oficial, com seus brinquedões e games.

Locação de lojas

Para quem está buscando novos rumos e pensa em investir em negócios, vale destacar que o Shopping VM tem espaços para a locação.

Há espaços disponíveis em vários formatos e tamanhos, a partir de apenas 9 metros quadrados. Também não há cobrança de luvas e nem de condomínio, apenas da locação.

Muito admirado pela históri ana Vila Mariana, o Shopping VM tem um mix diferente de outros, por reunir tanto marcas famosas quanto comerciantes locais, representantes de produtores artesanais, outlets, lojas originais com itens exclusivos, importadores….

Para manter a fidelidade, o Shopping VM desenvolve várias ações de marketing, com comerciais em tv, jornais, portais, além de manter o site atualizado e com contatos de todos os lojistas. Nas redes sociais, são divulgadas ofertas, produtos e serviços dos lojistas.

O Shopping VM fica na R. Pelotas, 83 – Vila Mariana. Informações: (11) 5576-9400. Funciona todos os dias, das 10h às 20h, inclusive feriados. Para detalhes, visite o site shoppingvm.com.br. Ou siga nas redes sociais: instagram.com/shoppingvm.