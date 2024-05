Shopping Santa Cruz recebe doações para o Rio Grande do Sul

O Shopping Santa Cruz, localizado na Zona Sul de São Paulo, recebe doações para as famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Todos os donativos recebidos serão encaminhados sem custo para quem precisa.

Serão aceitos alimentos da cesta básica, água potável, roupas plus size, itens de higiene pessoal, materiais de limpeza, roupas de cama, mesa e banho, ração para pets e medicamentos isentos de prescrição (dentro da validade).

O ponto de coleta fica no Espaço Santa Cruz Solidário (Piso Metrô e Passarela) e as doações podem ser realizadas de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 11h às 20h.

Inaugurado em 2001, o Shopping Santa Cruz está localizado no bairro da Vila Mariana