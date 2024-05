Shopping Santa Cruz brinda clientes com Porta Celular Brizza Arezzo no Dia das Mães

Para celebrar uma das datas mais importantes para o varejo, o Shopping Santa Cruz preparou uma ação especial de Compre & Ganhe para celebrar junto com os seus clientes o Dia das Mães. A campanha “Promoção Mãe Sempre Amiga”, apresentada pela CVC e com apoio da Óticas Carol, presenteia todos os clientes que cadastrarem as notas das suas compras entre os dias 30 de abril e 12 de maio com um Porta Celular Brizza Arezzo.

O acessório foi desenvolvido especialmente para a campanha de Dia das Mães, pensando em tornar este dia ainda mais especial. “Queremos fazer parte dos momentos alegres que nossos clientes irão vivenciar durante esse Dia das Mães e por isso, optamos esse ano por parabenizar todas as mães com esse mimo especial, que além de tudo, é versátil e prático para o dia a dia de toda mulher”, destaca Larissa Fernandes, Gerente de Marketing do Shopping Santa Cruz.

Como participar da campanha

Para participar, basta cadastrar as notas fiscais de compras no aplicativo do shopping. Ao acumular

R$ 550, o cliente tem direito a retirar um Porta Celular Brizza Arezzo no balcão de trocas da promoção, no Piso L1, com horário de funcionamento igual ao do shopping. A promoção ocorrerá enquanto durarem os estoques e somente será permitida a troca de 1 brinde por CPF, disponível nas cores: preto, laranja e bordô.

Sobre o Shopping Santa Cruz

Inaugurado em 2001, o Shopping Santa Cruz está localizado no bairro da Vila Mariana, com quase 18 mil m² de área construída em um ambiente casual e descontraído. Possui um mix de lojas diversificado oferecendo aos seus clientes, conveniência, praticidade e serviços customizados. São mais de 130 lojas distribuídas em cinco pavimentos, entre produtos femininos, masculinos, infantil e de utilidades, bem como opções diferenciadas de gastronomia e entretenimento para os mais de 30 mil clientes diários.

O empreendimento conta com o maior cinema da região, com nove modernas salas, arena gamer e um teatro com capacidade para 250 lugares. Além disso, o shopping possui uma gastronomia completa, que inclui restaurantes como

Outback e A Chapa, fast foods, docerias, cafés e sorveterias somados a uma alameda de serviços com lotérica, agência de viagem, câmbio, locação de veículos, serviços estéticos e de saúde.