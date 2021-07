Shopping libera estacionamento para clientes em jantar

No SP Market, zona sul, quem gastar mais do que R$ 100 nos restaurantes à noite não paga o estacionamento



Abraccio, Outback, Coco Bambu, Madero, Fogo Bravon, General Prime Burger, Tahin, Pecorino, Ritz, Ráscal, Porterhaouse Beer Steak Burger… O Market Place, shopping localizado na Zona Sul, é conhecido pela praça de alimentação diversificada e que permite um tour gastronômico internacional, com opções inspiradas em culinárias de vários pontos do planeta.

Com uma rede gastronômica abrangente que vai do hambúrguer gourmet até a culinária mediterrânea, o empreendimento está com uma ação promocional especial que vai até 15/08. Os consumidores que realizarem compras no valor mínimo de R$ 100,00, nas operações de alimentação, ganharão isenção de duas horas no estacionamento comum (self parking).

A campanha foi criada com o objetivo de oferecer aos frequentadores do shopping uma experiência agradável nos restaurantes, no período do jantar, seguindo todos os protocolos de segurança. Além disso, oferecer um benefício adicional aos clientes que jantarem no empreendimento, utilizando o estacionamento gratuitamente.

Para ganhar as duas horas no estacionamento comum (Self Parking), a pessoa deve consumir nas operações de alimentação do Shopping Market Place das 18h às 23h. Vale tanto para consumo em restaurantes quanto praça de alimentação e cafés.

A cortesia deve ser utilizada no mesmo no dia do consumo. Para clientes Sem Parar, Conectcar e outras cobranças automáticas, devem retirar o cartão no guichê da cancela, antes da entrada do veículo no estacionamento e, após a visita, ir ao caixa na Alameda de Serviços para validação.

O Shopping Market Place funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 20h. Alimentação e restaurantes todos os dias, das 11h às 23h. Informações pelo site: https://iguatemi.com.br/marketplace/ ou pelo número (11) 3048-7000. Siga o Shopping no Instagram: @shoppingmarketplace.