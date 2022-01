Shopping homenageia Vila Mariana

O Shopping Metrô Santa Cruz promove campanha para homenagear a Vila Mariana em comemoração aos seus 20 anos. Consolidado na região, o mall faz parte da história do bairro desde 2001 e promove ações para fortalecer o seu relacionamento com o entorno desde então.

“O nosso objetivo é celebrar a Vila Mariana e a nossa história dentro do bairro. O Shopping Metrô Santa Cruz faz parte da região há 20 anos e priorizamos o nosso relacionamento com os clientes e com os moradores do entorno. Queremos presenteá-los nesta data tão especial com uma peça que representa o lifestyle desse bairro tradicional de São Paulo e convidá-los para comemorar com a gente”, afirma Alexandro Tedesco Rigon, Gerente de Marketing do shopping.

Para esse momento especial, o shopping convidou as ilustradoras Nath Araújo e Lela Brandão para produzirem ilustrações exclusivas que transpassem o estilo de vida do morador do bairro. As ilustradoras foram escolhidas por serem moradoras do entorno e representarem o sentimento de pertencimento do bairro por meio de dois diferentes desenhos que estampam as ecobags confeccionadas em algodão para a campanha de Compre&Ganhe.

A artista Nath Araújo, também conhecida como Nanaths, representa a sua visão por meio de desenhos coloridos e com estilo próprio que ilustra os sentimentos das novas gerações. A Lela Brandão faz arte com viés representativo e retrata mulheres de diferentes etnias, corpos e idades, com frases inteligentes e empoderadoras. As duas são a cara da Vila Mariana e transmitem a mensagem que o shopping deseja passar para os seus clientes.

Para garantir uma peça, basta cadastrar R$450 reais em compras no aplicativo do shopping e ir até o balcão de troca para resgatar a sua ecobag – limite de uma peça por CPF. Os balcões de troca estão localizados no Piso L2, em frente a Camicado, e Térreo e funcionam durante o horário vigente do shopping.

O shopping

O Shopping Metrô Santa Cruz tem 131 lojas e conta com o maior cinema da região, com nove salas. A gastronomia conta com restaurantes como Outback, A Chapa e La Guapa, além de alameda de serviços completa com lotérica, agência de viagem, câmbio, locação de veículos, serviços estéticos e de saúde.