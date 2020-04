Shopping centers e lojas de rua oferecem ovos de Páscoa para retirada ou delivery

Diversos Shopping, em parceria com várias lojas, organizam um serviço inusitado: Drive Thru de produtos de Páscoa. O sistema de compra sem sair do carro é uma alternativa para que as pessoas evitem a exposição.

Top Center Shopping (Av. Paulista)

A ação acontece de 7 a 12 de abril, das 10h às 20h, no Estacionamento, com acesso pela Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 424. Produtos da Cacau Show, marca famosa nacionalmente pela qualidade e sabor, podem ser adquiridos pelos motoristas.

Morumbi Town Shopping (Vila Andrade – Zona Sul)

O serviço acontece no estacionamento subsolo, de 7 a 12 de abril, das 12h às 18h e conta com a Chocolates Brasil Cacau e Cacau Show para garantir uma Páscoa com muito doce. O estacionamento fica próximo à saída pela Avenida Giovanni Gronchi.

Mais Shopping (Largo Treze – Zona Sul)

A ação acontece de 8 a 12 de abril, das 12h às 18h, no Estacionamento G1, com acesso pela Rua Amador Bueno, 229. Participam da iniciativa três operações: Americanas Express, Chocolates Brasil Cacau e Cacau Show.

Delivery

Há também shopping centers trabalhando com delivery das lojas de alimentação, e nessa época, com as lojas chocolateria.

Nos shoppings Plaza Sul, Ibirapuera, Metrô Santa Cruz, Paulista, lojas como Cacau Show e Kopenhagen estão fazendo entregas. Mais informações nos sites das marcas – como há pouco tempo, é preciso conferir com cada loja as opções para entrega por aplicativos como Rappi e iFood ou retirada na porta dos shoppings, que permanecem fechados.

Também no site de cada chocolateria, é possível conferir o telefone das lojas de cada um dos shopping centers e verificar a possibilidade de retirada do produto desejado.

Algumas lojas de rua dessas marcas também podem estar oferecendo o serviço de retirada.

A rede Sodiê Doces, por exemplo, tem várias lojas na zona sul que estáo operando. Veja no site da marca o telefone da loja mais próxima e confira.