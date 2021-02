Sexo dos brasileiros dura cerca de 16 minutos: veja como aumentar esse tempo

Uma pesquisa realizada pelo Saucy Dates contabilizou a média do tempo de duração do sexo a partir de um estudo realizado com 500 casais heterossexuais de diversos países. O resultado foi de 15 minutos e 24 segundos, sem contar as preliminares. De acordo com a Revista Galileu, o sexo dos brasileiros tem duração média de 16 minutos e 40 segundos.

Apesar do índice do Brasil estar acima do mundial, os homens americanos foram os que se saíram melhor na pesquisa do Saucy Dates. O tempo de performance deles é de em média 17 minutos e 5 segundos. Sabemos que muitas pessoas estão insatisfeitas com o tempo de suas relações na cama e gostariam de chegar a uma duração como a dos americanos (ou quem sabe até mais), por isso, separamos três dicas que com certeza vão deixar seus momentos de prazer mais longos.

Desperte o desejo

Sair da rotina é dica básica para inovar no sexo. Seja em relacionamentos sérios ou apenas casuais, a mente nos leva a seguir com aquilo que já estamos acostumados. Porém, a novidade é sempre mais estimulante, e despertar esse desejo é primordial para fazer a transa durar mais.

Uma ótima opção para isso são as mensagens antes do momento entre o casal acontecer. Durante o dia, envie algumas mensagens para o(a) seu(sua) parceiro(a) e diga o quanto você não vê a hora de se encontrarem, fale do tamanho do seu desejo por ele(a) e conte ainda o que você está pensando em fazer quando estiverem juntos.

Foco nas preliminares

Para muitas pessoas, as preliminares são tão importantes quanto o momento de penetração. Por isso, ideias para investir nesse momento são dicas de ouro que vão te fazer ficar na cama por muito mais tempo.

Os brinquedos eróticos entram aqui como os melhores amigos do casal! Apesar de ainda parecer um tabu para muitos, é extremamente fácil receber uma compra de um sex shop na sua casa hoje em dia, já que as lojas, como a Amor de Luxo (um dos sex shops mais conhecidos do país), preparam uma embalagem discreta e neutra que não tem como saber o que há dentro.

Aposte em géis que prolongam a ereção, vibradores, lingeries, fantasias, jogos… Enfim, não há limites para a imaginação neste quesito. Encontre o que mais tem a ver com você e seu(sua) parceiro(a) e aproveite!

Mude de ambiente

Que tal um cenário inesperado para o encontro de vocês? Pode até parecer que não, mas o ambiente também é um fator que influencia o desempenho no sexo.

Diversos motéis oferecem quartos temáticos com opções para você escolher um que tenha a ver com o gosto do casal. Investir em uma viagem, mesmo que seja em um lugar próximo e por apenas pouco tempo, também estimula o imaginário e, automaticamente, o desejo.

Se a ocasião não permite sair de casa, não tem problema! Os momentos íntimos costumam acontecer apenas no quarto, por isso, chegou a hora de explorar todos os outros cômodos que a casa tem a oferecer. Uma ideia simples, mas que tem um alto poder de acender o fogo entre vocês.