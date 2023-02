Sesc na Zona Sul tem folia grátis e livre

Após dois anos sem festividades, as Unidades do Sesc São Paulo se preparam para receber o Carnaval e para isso elaboraram uma programação especial com shows, oficinas e vivências. A festa se estende do dia 17 ao 21 de fevereiro e conta com atividades gratuitas para todas as idades.

Dando enfoque à Zona Sul de São Paulo, o Sesc Avenida Paulista celebra a retomada do Carnaval com diferentes ritmos carnavalescos. Destaque para “Aprendendo Percussão” (18 e 19/2), oficina em que os participantes têm contato com conceitos e técnicas de instrumentos utilizados em baterias de escola de samba; e também para “Carnaval pelo Brasil” (18 a 21/2), aula aberta de dança de ritmos, como frevo, maracatu, marchinha, axé, entre outros.

No Sesc Campo Limpo, a programação é “animal” e apresenta os bichos da mata e do mar para os pequenos. Entre os destaques, a Cia. Viagens Musicais (18 e 19/2) traz os animais da fauna e do mar com intuito de sensibilizar e divertir as famílias. Além disso, a Unidade recebe a oficina “Pintura Facial de Carnaval” (18 a 21/2), para as crianças se divertirem com maquiagens e pinturas carnavalescas feitas de bioglitter.

O Sesc Interlagos recebe alguns shows para animar o público, como as apresentações do grupo Os Opalas (20/2), que trazem no repertório composições do disco “Vem da Rua” (2018); e do Clube do Balanço (21/2), uma das referências do samba-rock que neste ano comemora 24 anos de carreira.

Enquanto isso, no Sesc Santo Amaro, o bloco passa na Unidade com Apogeu (19/2), fanfarra carnavalesca composta por instrumentos de sopro e percussão que apresentam pagodes que fizeram sucesso nas décadas de 1990 e 2000. A festa continua com Ano Passado Eu Morri, Mas Esse Ano Eu Não Morro (19/2), bloco que pega emprestado as canções do cantor Belchior para embalar a festa.

Já no Sesc Vila Mariana, as atividades dão destaque aos festejos populares brasileiros, como coco, caboclinho, maracatu, entre outras expressões culturais do Brasil. “Criança que Canta Também Dança” (18 e 20/2), show com a cantora Hilda Maria e a bailarina Ana Cláudia Lima, embala os pequenos com ritmos e danças brasileiras; e o show do grupo Manjarra (19/2), traz para o público o cavalo-marinho (PE) e o tambor do divino espírito santo (MA), são algumas das atrações da Unidade.

Consulte a programação completa do Carnaval do Sesc no portal: sescsp.org.br/carnaval

Sesc Avenida Paulista

Aprendendo a Percussão

18 e 19/2, às 14h30

Grátis. Livre

Compartilhamento de conceitos e técnicas de instrumentos utilizados em baterias de escola de samba, abordando desde as partes que compõem o instrumento, postura, técnicas aplicadas, ritmo e viradas.

Carnaval pelo Brasil

18 a 21/2, às 14h

Grátis. Livre

Aulas abertas para explorar o movimento por meio das diversas expressões das danças carnavalescas do Brasil como frevo, maracatu, marchinha, axé, entre outros. Com educadoras de atividades físicas do Sesc Avenida Paulista.

Sesc Campo Limpo

Cia. Viagens Musicais

18/2, às 16h – A Festa dos Bichos da Mata

19/2, às 16h – A Festa no Fundo do Mar

Grátis. Livre

Shows que apresentam os animais das florestas e do mar, além de dar nome ao predador mais perigoso: o bicho homem. Com brincadeiras e música, o grupo pretende sensibilizar as crianças sobre a importância e urgência em defender os animais.

Pintura Facial de Carnaval

18 a 21/02, 13h30

Grátis. Livre

Com maquiagem feita de bioglitter e tintas naturais, o público é convidado a conversar sobre os impactos do glitter industrializado no meio ambiente, ao mesmo tempo que conhecerá um ótimo substituto ecologicamente correto.

Sesc Interlagos

Os Opalas

20/2, às 16h

Grátis. Livre

O grupo apresenta “Vem da Rua” (2018), álbum com composições que exploram e enaltecem as experiências que vivenciamos nas ruas de São Paulo, como, grafite, dança, brincadeiras e esportes de rua. O objetivo é celebrar a paixão pela cidade e pela cultura de rua através do jeito de olhar de cada pessoa, enaltecendo as memórias de rua.

Clube do Balanço

21/2, às 16h

Grátis. Livre

O que era para durar apenas uma festa se transformou e virou trabalho sério. Completando mais de 20 anos de carreira, o Clube do Balanço se estabeleceu como uma das referências do samba-rock e para este show apresenta um repertório com canções do álbum “Balanço da Quebrada” (2019) e outras músicas que marcaram a história do grupo.

Sesc Santo Amaro

Apogeu

19/2, às 14h

Grátis. Livre

Fanfarra carnavalesca Apogeu nasceu na rua, próxima ao público, sem divisões, cordas ou palcos. Tem forte apelo popular, tocando músicas de pagode que fizeram sucesso durante os anos 90 e 2000, porém com o diferencial do formato: instrumental, acústico, com sopros e percussões.

Ano Passado Eu Morri Mas Esse Ano Eu Não Morro

19/2, às 17h

Grátis. Livre

Criado em 2017 na Vila Anglo (São Paulo), meses antes da morte de Belchior, o bloco toma emprestado as músicas do compositor para gritar em alto e bom som: “Ano Passado Eu Morri, Mas Esse Ano Eu Não Morro”.

Sesc Vila Mariana

Criança que canta também dança

18 e 20/2, às 11h

Grátis. Livre

“Criança que canta também dança” é um show com canções destinadas ao público infantil e foi pensando para que as crianças conheçam alguns ritmos e danças brasileiras, como coco, samba de roda, carimbó, entre outros. As composições são da cantora e compositora Hilda Maria e trazem como tema os mitos folclóricos brasileiros, como curupira, saci-pererê entre outros. A bailarina Ana Cláudia Lima conduz as coreografias e convida as crianças a dançarem junto e aprender as coreografias de forma simples e divertida.

Manjarra

19/2, às 17h

Grátis. Livre

Fundado em 2004 pelos artistas Juliana Pardo e Alício Amaral, da Cia. Mundu Rodá, o grupo Manjarra é influenciado pela cultura popular brasileira tradicional, especialmente as manifestações como cavalo-marinho (PE) e o tambor do divino espírito santo (MA).

Serviço

Carnaval do Sesc São Paulo

Unidades da Zona Sul: Avenida Paulista, Campo Limpo, Interlagos, Santo Amaro e Vila Mariana . De 18 a 21 de fevereiro . Livre. Grátis

Programação completa no portal: sescsp.org.br/carnaval

*Obs.: É recomendável o uso de máscara, cobrindo nariz e boca, durante toda a permanência nas Unidades.