Sesc Ipiranga tem novo espetáculo infantil

Entre os dias 16 de abril e 7 de maio, aos domingos e no feriado do Dia do Trabalho, às 11 h, o teatro do Sesc Ipiranga, recebe o espetáculo infantil Kuami: Caminhos para Identidade, do Núcleo Abre Caminhos, grupo de teatro que trabalha, fundamentalmente, com pesquisa em teatralidade preta.

O espetáculo conta é uma jornada musical, onde o elefante mirim africano Kuami de Lunda, conhece uma nova amiga, a sereia do reino das águas Janaina dos Palmares. Juntos vão à procura da mãe do pequeno elefante que fora sequestrada por traficantes de animais e assim, embarcam em uma aventura entre terra, céu e mar. O samba é fio condutor da narrativa, onde os personagens buscam encontrar suas raízes a partir de ritmos ancestrais.

Instigados pelos materiais sobre teatro negro e a importância de construírem uma contra narrativa, formaram o núcleo para ser um projeto coletivo de pudessem construir outros imaginários e novas perspectivas de futuro, O Abre Caminhos é um núcleo de pesquisa dedicado à investigação cênica, musical e dramatúrgica preta. Formado por Adriana Miranda, Cynthia Regina, Piu Guedes e Ulisses Dias, nasceu do encontro de integrantes, no curso de Dramaturgia da Escola Livre de Teatro de Santo André, ministrado pela dramaturga Dione Carlos.

Ficha Técnica:

Artistas criadores: Cy Andrade, Miranda Gonçalves, Ulisses Dias e Vicente Kayodê

Direção Geral: Martinha Soares

Direção e Preparação musical: Valquiria Rosa

Músicos: Victor Motta e Tahyna Oliveira

Arranjos Musicais: Victor Motta, Tahyna Oliveira e Valquiria Rosa

Composições Musicais: Cy Andrade, Miranda Gonçalves, Vicente Kayodê

Composição da Música “Canta”: Carol Nascimento

Preparação vocal: Rodrigo Mercadante

Provocadora de processo: Patrícia Gifford

Texto original: Cidinha da Silva

Adaptação de texto: Daniel Veiga

Dramaturgismo: Núcleo Abre Caminhos

Iluminação: Rager Luan

Figurinista e aderecista: Felipe Cruz

Apoio: Espaço Clariô e Centro de Referência da Dança

Serviço:

Teatro | Kuami: Caminhos para Identidade

Com Núcleo Abre Caminhos

De 16/4 a 7/5, domingos e feriado, às 11h.

Sessão com tradução em libras no dia 30/4

Classificação: Livre

Duração: 60 minutos

Ingressos: disponíveis no portal, a partir 4/4, terça-feira, 12h, e presencialmente nas unidades do Sesc São Paulo a partir de 5/4, quarta-feira, às 17h. Valores: R$25,00 (inteira), R$12,50 (estudante, servidor de escola pública, idosos, aposentados e pessoas com deficiência), R$8,00 (credencial plena).

Sesc Ipiranga

Rua Bom Pastor, 822 — Ipiranga – São Paulo SP | (11) 3340-2000