Sesc Ipiranga tem atividades para todas as idades no feriado

Entre os dias 9 e 12 de fevereiro – período do carnaval – o Sesc Ipiranga oferece farta programação para que todas as pessoas, de todas as idades, possam aproveitar a folia ou descansar da farra carnavalesca que toma conta das ruas neste período. Entre cortejos, oficinas, vivências e shows de música, o carnaval na unidade promete ser bem diverso.

Os cortejos que celebram a festa começam no sábado com Gira, Girou: Brincadeiras e Brincantes, da Cia Alcina da Palavra, que convida crianças e adultos a desfrutar da riqueza e musicalidade de nossa cultura. Já no domingo, a brincadeira continua com a Trilogia Unificada, que une público e artistas, em um cancioneiro percussivo da Orquestra de Alfaias, em um espetáculo de dança resultante dos estudos de Ângelo Madureira (dança popular) e Ana Catarina Vieira (balé clássico).

Para quem acha que carnaval é coisa séria, o Sesc Ipiranga oferece uma série de oficinas para cair na brincadeira com estilo, mas com muita responsabilidade socioambiental. Antes mesmo de começarem os folguedos, haverá o curso de Mini Estandartes Carnavalescos, e durante a festa, haverá confecção de glitter e máscaras com objetos naturais, além de colares, pulseiras e estamparia para fazer sucesso no visual e para as crianças, ainda tem oficina de construção de tambores infantis.

E para desfilar com todos os apetrechos carnavalescos, na Área de Convivência, a DJ Esteves (10 e 13/2) e a DJ Vivian Marques (11 e 12/2) animam as tardes ao som de marchinhas, sambas e outros ritmos de manifestações populares deste período.

Já para aqueles que preferem manterem-se distantes do rebuliço, o Sesc Ipiranga traz apresentações musicais que seguem na contramão das tradicionais marchinhas e cortejos. Nos dias 9 e 10/2, Ana Frango Elétrico apresenta seu álbum Me Chama de Gato que Eu Sou Sua; dia 11/2, a banda Música de Montagem traz o seu show RUA; já, nos dias 12 e 13/2 Francisco El Hombre faz uma homenagem ao segundo disco dos Novos Bahianos, “Acabou Chorare”, para encerrar o feriadão.

Uma programação bem diversificada e em várias artes.

Os detalhes de cada evento, horários e inscrições podem ser conferidos em nosso site: jornalzonasul.com.br

O Sesc Ipiranga fica na Rua Bom Pastor, 822. Telefone: (11) 3340-2000. Site: sescsp.org.br/unidades/ipiranga

Serviço: curso | Mini-estandartes Carnavalescos com Ligia Minami e Guilherme Land

Os participantes exercitam a criatividade confeccionando mini-estandartes (60x70cm) para o Carnaval com composições de técnicas como: serigrafia com telas em stencil e apliques em feltro e tecido

Inscrições on-line pelo aplicativo Credencial Sesc SP ou no site a partir de 30/1, às 14h

De 6 a 9/2, terça a sexta, das 15h às 18h

Local: Espaço de Tecnologias e Artes. A partir de 16 anos. Grátis. 12 vagas.

Contação de História | Caiçu-indé: o primeiro grande amor do mundo

Com Artur Nava e Mireiile Antunes – Educativo Araetá

Contação de história a partir da obra de Roní Wasirí Guará que nos apresenta o amor da jovem guerreira Yãni pelo Deus-sol, Guaracy. Através de sua narrativa, nos aproximamos de alguns fenômenos da natureza e suas origens.

Dia 9/2, sexta, às 17h

11 e 18/2, domingos, às 14h

Livre. Grátis. 25 vagas.

Show | Ana Frango Elétrico

apresentação do álbum ‘Me Chama de Gato que Eu Sou Sua’.

A cantora, produtora musical e compositora carioca, um dos nomes mais interessantes da nova geração da música brasileira, mescla influências do soul, funk e da MPB nesse novo trabalho alguns destaques são Camelo Azul, Dr. Sabe Tudo e Electric Fish.

Dias 9 e 10/2, sexta e sábado, das 20h às 22h

Local: Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

Vivência | Gira, girou: brincadeiras e brincantes

Com Cia Alcina da Palavra

Crianças e suas famílias entram na roda, reverberando em canto e movimento em meio a esteiras de palha, peneiras, cascalhos, cuias de coco, cabaças, colher de pau, gravetos, cabanas de bambu com tecidos africanos.

De 10 a 13/2, segunda a domingo, às 10h.

Livre. Grátis. Área de Convivência

Oficina | Estampa Manual: Camiseta de Carnaval

Com Tranquilo Studio

Traga sua camiseta para uma mistura das sensações e gestos das brincadeiras de carnaval, na qual cada criança poderá criar sua própria “fantasia”, estampando a partir de um acervo de carimbos inspirados no tema.

De 10 a 13/2, sábado a terça, às 13h e às 14h30

Grátis. Para crianças de 6 a 12 anos. Retirada de ingressos 30 minutos antes na Bilheteria. 15 vagas, 1 ingresso por criança. Sala 1.

Oficina | Glitter Biodegradável

Com Ateliê Moitará

A oficina busca incentivar a utilização de glitter biodegradável em vez de glitter convencional, demonstrando que é possível ter brilho e diversão utilizando pigmentos naturais como açaí, spirulina, uva, abacate, amora entre outros.

De 10 a 13/2, sábado a terça, às 13h

Grátis. Para crianças a partir de 5 anos. Retirada de ingressos 30 minutos antes na Bilheteria. 30 vagas, 1 ingresso por criança. Espaço de Tecnologias e Artes

Oficina | Construção de Tambores Infantis

Com Brasil no Fio

O tambor é um instrumento ancestral utilizado em festejos, rituais e brincadeiras e na oficina crianças e adultos constroem um tambor de mão de verdade, numa versão mini.

De 10 a 13/2, sábado a terça, às 13h

Grátis. A partir de 3 anos, crianças acompanhadas por um responsável. Retirada de ingressos 30 minutos antes na Bilheteria. Auditório

Performance | DJ Esteves

Nos dias de carnaval, ao som de marchinhas, sambas e outros ritmos de manifestações populares, DJ Esteves anima a folia.

Dias 10 e 13/2, sábado e terça, das 13h às 18h

Livre. Grátis. Área de Convivência

Oficina | Máscaras da Natureza

Com Ateliê Moitará

As crianças exploram a natureza como fonte de inspiração e matéria-prima para a criação de suas máscaras personalizadas.

De 10 a 13/2, sábado a terça, das 14h30 às 15h30

Grátis. Para crianças de 7 a 12 anos. Retirada de ingressos 30 minutos antes na Bilheteria. 30 vagas. Espaço de Tecnologias e Artes

Oficina | Pulseiras da Alegria

Com educadores do Programa Curumim

Fantasias e acessórios coloridos fazem parte do visual do folião. Nesta atividade cada participante cria sua pulseira com contas e missangas e depois aproveita para cair na folia e se divertir de montão.

Dia 11/2, domingo, à 12h e às 13h.

Retirada de ingresso 30 minutos antes na bilheteria.

1 ingresso para cada pessoa da família. 15 pessoas.

Livre. Grátis. Quintal

Performance | DJ Vivian Marques

Nos dias de carnaval, ao som de marchinhas, sambas e outros ritmos de manifestações populares, DJ Vivian Marques anima a folia.

Dias 11 e 12/2, domingo e segunda, das 13h às 18h

Livre. Grátis. Área de Convivência

Espetáculo | Trilogia Unificada

Com Grupo Ângelo Madureira & Ana Catarina Vieira

Neste espetáculo os espectadores se misturam aos artistas, experimentando diferente estados físicos e emocionais, nas coreografias, e na interatividade dirigida pelo grupo durante a apresentação.

Dias 11 e 13/2, domingo e terça, às 15h

Livre. 90 minutos. Quintal

Show | Música de Montagem

Com o show RUA

A banda pop-vanguarda Música de Montagem, liderada pelo músico Sergio Molina, apresenta seu novo show RUA. Na banda, as experiências de repetição e surpresa se fazem radicais: refrão para cantar, estrofe para curtir, vontade de dançar, expectativas e tensões em espiral, mas também repousos, silêncios e aconchegos. Vontade de ouvir. E tudo isso junto.

Dia 11/2, domingo, às 18h

Não recomendado para menores de 12 anos܂Teatro.

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

Oficina | Mascaradas

Com educadoras e educador do Programa Curumim

As máscaras estão no imaginário de quase todas as manifestações carnavalescas. Venha fantasiar e usar sua criatividade para decorar a sua máscara com muitas lantejoulas, fitas e cores!

Dia 12/2, segunda, à 12h e à 13h

Retirada de ingresso 30 minutos antes na bilheteria. 1 ingresso para cada pessoa da família. 20 pessoas.

Livre. Grátis. Quintal.

Oficina | Colares de papel

Com educadores do Programa Curumim

Venha fazer um colar colorido com recortes de papel e colagem para brincar o Carnaval. Esse acessório, que é símbolo de festa, combina com a celebração de qualquer evento e pode ser feito por toda a família.

Dia 13/2, às 12h e às 13h

Retirada de ingresso 30 minutos antes, na bilheteria. 01 ingresso para cada pessoa da família. 20 pessoas.

Livre. Grátis. Quintal.

Ingressos: disponíveis no portal ou pessoalmente nas unidades do Sesc São Paulo. Valores: R$50,00 (inteira), R$25,00 (estudante, servidor de escola pública, idosos, aposentados e pessoas com deficiência), R$15,00 (credencial plena).