Sesc Ipiranga retoma atividades presenciais

A partir dessa sexta, 05 de novembro o Sesc Ipiranga volta a receber o público presencialmente para shows, peças teatrais, espetáculos de dança e circo. A retomada terá público reduzido, ingressos marcados e distanciamento entre fileiras e cadeiras.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site sescsp.org.br ou na bilheteria da unidade.

Para assistir aos espetáculos é preciso apresentar o comprovante de vacinação físico ou digital contendo, pelo menos, a 1ª dose da vacinação contra o coronavírus e um documento com foto, além do distanciamento físico, a utilização de máscara cobrindo boca e nariz, assim como a medição de temperatura dos visitantes na entrada da unidade, seguem obrigatórios.

Agenda

Nos dias 05, 06 e 07 de novembro acontece o show O Som do Pasquim, com Cida Moreira e Airton Montarroyos cantando músicas dos compositores que foram entrevistados pelo jornal O Pasquim – Raul Seixas, Caetano Veloso, Tom Jobim, Chico Buarque, Luiz Gonzaga, Lupicínio Rodrigues – As apresentações contam com a participação de Cássio Scapin, que faz a leitura de trechos curtos das entrevistas de cada compositor, antes dos números musicais, enquanto são projetados imagens em vídeos no palco.

Espetáculo tem Alexandre Vianna no Piano e arranjos, Emerson Marciano no baixo elétrico e Renato Melo na Bateria; a direção geral é de Thiago Marques Luiz.

A peça Eu Não Sou Harvey – O Desafio das Cabeças Trocadas, será encenada nos dias 12, 13 e 14 de novembro.

Na trama um ator aceita o desafio de viver Harvey Milk, o primeiro homossexual assumido a ser eleito para um cargo público nos EUA. Em 50 minutos, o ator percorrerá uma trajetória inusitada, que vai do Brasil colonial, até o assassinato de Harvey em 1978. Durante esse tempo, ele tentará provar a tese sobre o seu assassinato. Espetáculo tem texto e direção de Michelle Ferreira com atuação de Ed Moraes.

Serviço

Música: O Som do Pasquim

Dias 5 e 6/11, sexta e sábado, às 20h. Dia 7/11, domingo, às 18h. Ingresso: R$40 inteira | R$20 Meia e credencial Sesc. No teatro . Classificação: 12 anos Teatro: Eu Não Sou Harvey – O Desafio das Cabeças Trocadas. Dias 12 e 13/11, sexta e sábado, às 20h. Dia 14/11, domingo, às 18h. Ingresso: R$40 inteira | R$20 Meia e credencial Sesc. No teatro . Duração: 60 minutos. Classificação: 14 anos

Vendas de ingressos em www.sescsp.org.br e na bilheteria da unidade. Saiba mais em: sescsp.org.br/Ipiranga.

O Sesc Ipiranga fica na Rua Bom Pastor, 822.

Vacina

Para acessar as unidades do Sesc no estado de São Paulo é necessário apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 (pelo menos a 1ª dose) e documento com foto. O público pode apresentar o comprovante de vacinação físico, recebido no ato da vacinação, ou o comprovante digital disponibilizado pelas plataformas VaciVida e ConecteSUS ou pelo aplicativo e-saúdeSP. Para mais informações, acesse: www.sescsp.org.br/voltagradual. O distanciamento físico, a utilização de máscara cobrindo boca e nariz, assim como a medição de temperatura dos visitantes na entrada da unidade, seguem obrigatórios.