Sena e Indianópolis terão ciclovias

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) e da Companhia de Engenharia Tráfego (CET), assinou contrato com a empresa Habitem Incorporação e Construção para ampliação da malha cicloviária em aproximadamente 48 quilômetros. As obras fazem parte das concorrências 002/SMT/2020 e 03/SMT/2020, ambas vencidas pela Habitem. Os contratos assinados com a empresa para a implantação das novas conexões somam R$ 17 milhões.

Os serviços de execução começaram nesta semana. As primeiras implantações são as novas estruturas das avenidas República do Líbano e Indianópolis, e da rua Sena Madureira, na zona Sul da cidade. Duas ciclovias bastante aguardadas por quem pedala pela cidade e que compõem a relação das novas estruturas são as ciclovias da Nações Unidas, com cerca de 7 km, conectando as estruturas da Nossa Senhora do Sabará e Alberto de Zagottis à ciclovia da CPTM, na altura da estação Jurubatuba; e a ciclovia da Radial Leste, com 3 km de extensão, e que conecta a ciclovia Caminho Verde às estruturas cicloviárias do centro da cidade.

As vias que receberão as novas estruturas cicloviárias (relação abaixo) foram apresentadas e debatidas com a sociedade por meio da realização de oficinas e audiências públicas com a sociedade civil.

Plano cicloviário

O Plano Cicloviário, lançado em dezembro de 2019, já ampliou em 35% a extensão da malha cicloviária da cidade, com a entrega de 177 km de novas estruturas dedicadas à bicicleta. Além das novas ciclovias e ciclofaixas, mais da metade da rede existente anteriormente foi requalificada. No total, 320 km de ciclovias e ciclofaixas foram reformadas.

Hoje, a cidade de São Paulo tem a maior malha cicloviária do país, com 699,2 km de vias com tratamento para bicicletas. O Plano de Metas 2021-2024 prevê a implantação de mais 300 km de ciclovias e ciclofaixas. Para este ano de 2022, 157 km já estão definidos, passaram por audiência pública e foram apresentados durante os encontros periódicos da Câmara Temática de Bicicleta. Eles serão implantados por meio de duas concorrências públicas, ambas em fase de conclusão, e pela PPP da Habitação.

Veja a lista completa de novas ciclovias pela cidade

◆ Ciclovia José Maria Whitaker

◆ Ciclovia Indianópolis

◆ Ciclovia Sena Madureira

◆ Ciclovia República do Líbano

◆ Ciclovia Armando de Arruda Pereira

◆ Ciclovia Carlos Caldeira Filho

◆ Ciclovia Nações Unidas I e Nações Unidas II

◆ Ciclovia Rui Barbosa – Treze de Maio

◆ Ciclovia D. Pedro I

◆ Ciclovia Bresser

◆ Ciclovia Eduardo Paulo Freire

◆ Ciclovia João Batista Conti

◆ Ciclovia Miguel Yunes

◆ Ciclovia Nagib Farah Maluf

◆ Ciclovia Viaduto Itiguaçu

◆ Ciclovia Jacu Pêssego

◆ Ciclovia Sangirardi – Dona Avelina

◆ Ciclovia Raimundo Pereira de Magalhães

◆ Ciclovia Cidade Universitária

◆ Ciclovia Ponte Jaguaré

◆ Ciclovia Jaguaré

◆ Ciclovia Campo de Bagatelli

◆ Ciclovia Dr Abraão Ribeiro

◆ Ciclovia Gastão Vidigal

◆ Ciclovia Ponte Freguesia do Ó

◆ Ciclovia Alvarenga

◆ Ciclovia Av. Mutinga

◆ Ciclovia Ordem e Progresso

◆ Ciclovia Tiradentes – Santos Dumont

◆ Ciclovia Radial Leste

◆ Ciclovia Alberto Zagottis e Octalles Marcondes Ferreira