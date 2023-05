Semana do Brincar: diversas atividades grátis para crianças

A Prefeitura de São Paulo promove, do dia 22 a 28 de maio, a Semana Municipal do Brincar. Com o tema “A Natureza no Brincar”, a semana faz parte do calendário oficial da Cidade e estimula o brincar como parte importante do desenvolvimento de toda criança. A programação oferece atividades abertas e gratuitas para todas as regiões do município e a Zona Sul não ficou de fora. São mais de 300 eventos na região!

Com atividades que acontecem em espaços públicos como bibliotecas, CEUs e parques municipais, a programação tem o objetivo de reunir as crianças e todos aqueles que convivem com elas em gincanas, contações de histórias, atividades esportivas e outros eventos com um único intuito: se divertir.

Para a maior parte das atividades, não é necessário realizar inscrição prévia. Basta consultar as informações do evento na programação, chegar e se divertir. Novas atividades serão divulgadas ao longo da semana.

A Semana Municipal do Brincar é elaborada no âmbito da Política Integrada pela Primeira Infância. Todas as atividades foram propostas pelas secretarias envolvidas que fazem parte da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância, a saber: SGM/SEPE, SME, SMADS, SMS, SMDHC, SMIT, SVMA, SMC, SMPED, SMUL, SMT, SEHAB e SEME.

Para mais informações, acesse o site.

Confira alguns dos eventos que vão acontecer na Zona Sul de São Paulo:

Abertura da Semana do Brincar no Parque Ibirapuera: 22 de maio, das 9h às 16h. Onde? UMAPAZ — Parque do Ibirapuera. Av. IV Centenário, s/n., Portão 7 A (Vila Mariana).

Informações adicionais: ao longo do dia, haverá a participação de Gandhi Piorsky, Cristino Wapichana e Paula Mendonça (Instituto Alana). Necessária inscrição prévia no site da UMAPAZ: bit.ly/3Ml8eA3. Será transmitido ao vivo no youtube: bit.ly/3OllAPc

Aventura Ambiental na Semana do Brincar no Parque Ibirapuera (22 a 26 de maio): Turmas disponíveis de segunda a sexta (22, 23, 24, 25 e 26/05) em quatro diferentes períodos: Manhã (9h30 – 10h30); Manhã (11h – 12h); Tarde (14h – 15h); Tarde (15h30 – 16h30). Onde? Viveiro Manequinho Lopes – Parque do Ibirapuera. Av. IV Centenário, s/n., Portão 7 A (Vila Mariana). Necessário inscrição prévia no site da UMAPAZ: bit.ly/439WmYw

Jogo recreativo no campo do C.E. Vila Guarani – 24 de maio das 14h às 17h30. Onde? C. E. Vila Guarani. R. Lussanvira, 178 (Jabaquara).

Parque Severo Gomes: 27 de maio, 11h – Gincana Exploração da natureza, da fauna e flora do parque (polinização com garrafas PETS). 14h – Grupo de Escoteiros de Santo Amaro – Vivência de escoteiros com atividades diversas. Onde? Parque Severo Gomes — R. Pires de Oliveira, 356 – Granja Julieta (Santo Amaro).

Trilha Monitorada, Jogos e brincadeiras e Oficina de Pintura no Parque Linear Ribeirão Cocaia (28 de maio) Quando? 28 de maio: 10h – Trilha Monitorada: 11h – Jogos e brincadeiras. 14h — Oficina de pintura. Onde? Parque Linear Ribeirão Cocaia. R. Maj. Lúcio Dias Ramos, 1130 – Jardim Noronha, (Capela do Socorro).

Corte a Laser: Criação de Brinquedos e Pintura no CEU HELIÓPOLIS – 23 de maio, das 14h às 16h. Onde? Fab Lab CEU Heliópolis Estrada das Lágrimas, 2385 – (Ipiranga). Informações:

A oficina tem como objetivo introduzir a técnica de corte a laser, funcionamento e especificações do maquinário e materiais, com introdução à técnica de pintura. Não é necessário levar material. Menores de 12 anos devem ter autorização de um adulto responsável. As peças produzidas poderão ser levadas para casa.