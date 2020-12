Sebo na Saúde tem acervo com mais de 10 mil discos de vinil

Quem curte ouvir um disco de vinil garante: não é uma questão de saudosismo, mas de qualidade. Além de valorizar o som, os fãs dos antigos “bolachões” elogiam as capas, os encartes… E, claro, toda a história que carregam.

Na região, um sebo reúne os fãs dos “long plays”, mas não só. Na Toca Vinil, que fica em plena Avenida Jabaquara, fãs da música e da arte em geral se reconhecem e encontram um acervo de impressionar.

São mais de dez mil lp’s, 4 mil cd’s, 2 mil dvd’s. E não para por aí – a loja conta também com mais de 1500 livros dos mais diferentes estilos, prontos para serem lidos e relidos.

Especializada em rock mas com opções também em outros gêneros, a Toca Vinil tem nada menos que 15 mil discos disponíveis para os fãs. E mais: a loja também compra e troca discos!

“Entre os mais procurados e que fazem parte do nosso acervo, tenho Led Zeppelin, Iron Maiden, Black Sabbath, The Doors, David Bowie, ACDC, Rolling Stones, Jimmy Hendrix, Pink Floyd…”, enumera o dono do sebo, conhecido como João Bauru. “E, claro, muitos Beatles!”, enfatiza. Muitos dos discos são raros e, por isso a rotatividade do acervo é constante. “Sempre temos títulos diferentes chegando ao acervo”, diz.

Ele também oferece aparelhos de som que tocam vinil e serviços de conserto. CDs, livros e dvds também estão entre os produtos que ele vende, troca ou compra. Uma boa oportunidade para quem não se interessa mais em manter o acervo doméstico antigo ou que curte a ideia de trocar por itens diferentes.

Vá conhecer e garimpar raridades! O Sebo do João Bauru fica na Avenida Jabaquara, 195 – perto da estação Praça da Árvore do metrô. Telefone: 3589-6541. Celular/WhatsApp: 9 9901-7469.