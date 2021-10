Saúde da mulher tem ação preventiva e gratuita em Santo Amaro

No Outubro Rosa, iniciativa de ONG leva médicos e profissionais de saúde à Praça Floriano Peixoto

Com foco na saúde da mulher, médicos e profissionais especializados farão atendimento gratuito e levarão informação à população no dia 16 de outubro, das 9h às 17h, na Praça Floriano Peixoto, em Santo Amaro. Senhas para atendimento individual serão distribuídas no próprio local, para evitar aglomerações.

A iniciativa, uma das ações da programação do Outubro Rosa na cidade, contará com ginecologistas, mastologistas e psicólogos, que além de atendimentos preventivos também vão participar de palestras informativas.

“A gente quer cada vez mais conscientizar as mulheres sobre a importância do autoexame e do diagnóstico precoce, além de valorizar questões importantes como a autoestima feminina”, afirma Valdete Dutra, presidente da ONG Girassol do Bem, que idealizou e organizou o evento.

O evento, que é totalmente aberto ao público, também terá atividades como aulas de terapia ocupacional e a presença de profissionais de podologia e manicure respeitando todos os protocolos de distanciamento social e uso de álcool em gel.

Sobre a ONG Girassol do Bem

A ONG Girassol do Bem, presidida por Valdete Dutra, atua há vários anos promovendo ações de impacto social na cidade de São Paulo. Esteve à frente de mobilizações de doação de alimentos e roupas, acolhimento a moradores de rua e atividades recreacionais para crianças da periferia.

SERVIÇO

Resgatando a Autoestima da Mulher

QUANDO: 16/10/2021, das 9h às 17h

ONDE: Praça Floriano Peixoto, Santo Amaro