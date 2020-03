São Paulo inicia vacinação contra gripe prioritária gratuita

Nessa segunda, dia 23 de março, começa a vacinação contra a gripe (influenza), em todo o município de São Paulo. A vacina não protege contra o coronavírus, mas é essencial para facilitar o diagnóstico, uma vez que os sintomas da Covid-19 são semelhantes aos da gripe comum.

A campanha é destinada para grupo prioritários. Inicialmente será destinada para idosos e profissionais da saúde e será disponibilizada, gradativamente, para os seguintes grupos: crianças de 6 meses a 5 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), professores das escolas públicas e privadas, povos indígenas, grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e forças de segurança e salvamento.

A partir do dia 24/03, para que todos os idosos possam ser atendidos, visto que a orientação é que permaneçam em casa devido ao coronavírus, serão montadas salas exclusivas para a vacinação de campanha, em local reservado na UBS, e em uma escola próxima a UBS, para que as pessoas que forem se vacinar contra a influenza não cruzem com os demais pacientes.

Endereço das escolas onde ocorrerá vacinação de acordo com a UBS

Cronograma

Os grupos prioritários vão ser incluidos gradualmente na campanha .O Cronograma de vacinação segue abaixo:

1° etapa – 23/03 – Idosos (60 e + anos) e trabalhador da saúde.

Idosos (60 e + anos) e trabalhador da saúde. 2° etapa – 16/04 – Professores, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e forças de segurança e salvamento

Professores, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e forças de segurança e salvamento 3° etapa – 09/05 – Crianças ( 6 meses a menores de 6 anos), gestantes, puérperas, povos indígenas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, adultos de 55 a 59 anos de idade.

O dia “D” de mobilização nacional de vacinação contra a Influenza será no dia 9 de maio.

A campanha está prevista para seguir até o dia 22 de maio.

A Vacina

A influenza é uma doença infecciosa febril aguda com maior risco de complicações em alguns grupos vulneráveis e evoluir para formas mais graves, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e até a morte, motivo pelo qual a vacina será oferecida inicialmente para idosos e profissionais da saúde, e será disponibilizada, gradativamente para os demais grupos de maior vulnerabilidade.

A vacina influenza trivalente que será utilizada na campanha tem a seguinte composição:

A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09

A/South Austrália/34/2019 (H3N2)

B/Washington/02/2019 (linhagem B/Victoria)

Encontre aqui a UBS mais próxima de sua residência