São Judas iniciou novena dia 18

A festa do padroeiro em São Judas Tadeu é um dos mais importantes eventos religiosos do país. Mas, para além do caráter devocional, a celebração de 28 de outubro tem também valor histórico e urbanístico na capital.

Desde a década de 1940, quando a paróquia foi criada, contribuiu para o crescimento populacional e urbanização na região entre Vila Mariana e Jabaquara.

A devoção dos fiéis pelo Santo das Causas Perdidas trazia milhares para suas festas e acabou atraindo também pessoas interessadas em morar no entorno da Igreja.

Em geral, o “28 Maior”, como é conhecido o dia 28 de Outubro entre os fieis, costuma reunir mais católicos do que o Dia da Padroeira em Aparecida. Já houve anos em que meio milhão de fiéis circularam em São Judas. Isso ainda não leva em consideração a programação de dias próximos, como a novena que antecede a data principal.

Novena

Este ano, a novena vai acontecer de 18 a 26 de outubro de 2022 celebraremos a novena de São Judas Tadeu com o tema “São Judas Tadeu, a oração do Senhor e a fraternidade universal”. A novena será realizada em dois horários: Além dos textos bíblicos, devocionais e litúrgicos em preparação para a festa de São Judas Tadeu no dia 28 de outubro, os fiéis serão convidados a realizar o gesto concreto com a doação de alimentos, produtos de higiene, roupas etc. Os itens arrecadados serão destinados à Obra Social São Judas Tadeu e a cada dia um tipo diferente de doação é proposto. Confira:

1º dia: Alimento não perecível;

2º dia: Produto de higiene pessoal;

3º dia: Produto de limpeza;

4º dia: Roupa (infantil);

5º dia: Calçado;

6º dia: Roupa (adulto);

7º dia: Fralda (infantil ou adulto);

8º dia: Material escolar;

9º dia: Produto para Cama/Mesa/Banho.

A novena será transmitida diariamente nos dois horários através da WebTV São Judas Tadeu, em nosso canal no Youtube (Santuário São Judas Tadeu), e pela Web Rádio. No dia 27/10, véspera da festa de São Judas Tadeu, haverá Missa com ladainha de São Judas Tadeu, às 15h, na igreja nova.

A novena presencial acontece na igreja nova, após a Missa das 15h; e no período noturno, às 19h30

28 Maior

Neste ano, uma das grandes novidades é o retorno da procissão que ficou suspensa por 2 anos devido à pandemia. O momento é um dos mais aguardados pelo público e acontece nas ruas no entorno do Santuário ao final da missa das 17h.

O dia de festa contará com a presença de Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, bispo auxiliar da região episcopal Ipiranga presidindo a missa das 12h e do Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo da Arq. de São Paulo presidindo a missa das 17h. Uma apresentação musical com a banda Vida Reluz e Anjos de Resgate encerra a festa.

A programação é intensa. Entre as atividades mais buscadas pelos fiéis estão a bênção dos objetos e o atendimento de confissão que serão feitos ininterruptamente das 5h às 21h. Outro ponto alto será a visita a imagem na igreja antiga. Os devotos desejam ver a imagem, parar por alguns minutos, rezar, pedir e especialmente agradecer.

As Missas na igreja nova acontecem às 5h, 6h, 7h (transmitida pela WebTV e Web Rádio), 8h, 9h (transmitida pela TV Aparecida), 11h, 13h e 15h (transmitida pela WebTV e Web Rádio).

Haverá messas campais, às 10h, 12h (presidida por Dom Ângelo Mezzari,RCJ), 14h, 16h, 17h (transmitida pela Rádio 09 de julho – presidida pelo Cardeal Dom Odilo Scherer, Arcebispo metropolitano de São Paulo) e 19h30.

A procissão pelo bairro acontede depois da Missa das 17h (trajeto: Av. Itacira até a Rua Itavuru, retornando pela Av. Piassanguaba até a Av. Jabaquara).

O encerramento será com apresentação musical, das 20h30 às 21h30 (em frente à igreja nova) com Banda Vida Reluz e Anjos de Resgate.